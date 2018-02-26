Большунов: И Сундбю, и французы поддерживали нас на Олимпиаде
Лыжник Александр Большунов, завоевавший три серебряные и одну бронзовую медаль на Олимпиаде в Пхёнчхане — 2018, поделился эмоциями от Игр и ближайшими планами.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
«Ближайшие планы — это Кубок мира. Сейчас хочется поспать и увидеться с близкими. Медали не тяжёлые, весят, наверное, граммов 500. Может, чуть больше, не знаю. Перед стартом я просто хотел участвовать, бороться, чтобы показать на этой Олимпиаде все свои навыки. Рад, что я соревновался и показывал достойный результат. После первого серебра было много звонков, все звонили и поздравляли.
Запрета на мобильную связь не было, а так, я стараюсь не читать сообщения между соревнованиями. Сувениры родственникам привёз, главные висят у меня на шее. Медали — не пустая вещь. Если честно, Олимпиада далась мне легко.
Давления со стороны не чувствовал. Все нас поддерживали, тот же Мартин Сундбю. И французы — тоже. Было
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter