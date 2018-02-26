Большунов: И Сундбю, и французы поддерживали нас на Олимпиаде

«Ближайшие планы — это Кубок мира. Сейчас хочется поспать и увидеться с близкими. Медали не тяжёлые, весят, наверное, граммов 500. Может, чуть больше, не знаю. Перед стартом я просто хотел участвовать, бороться, чтобы показать на этой Олимпиаде все свои навыки. Рад, что я соревновался и показывал достойный результат. После первого серебра было много звонков, все звонили и поздравляли.



Запрета на мобильную связь не было, а так, я стараюсь не читать сообщения между соревнованиями. Сувениры родственникам привёз, главные висят у меня на шее. Медали — не пустая вещь. Если честно, Олимпиада далась мне легко.



Давления со стороны не чувствовал. Все нас поддерживали, тот же Мартин Сундбю. И французы — тоже. Было какое-то интервью с критикой, но, честно, не слышал его. Скажу, что все с нами хорошо общались. Что касается нейтрального флага, я не обращал на это внимания. Вот если был бы наш флаг, то обязательно было бы и золото. Болельщики поразили: когда мы только вошли, они так громко закричали», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.