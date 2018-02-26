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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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26 февраля 2018, 23:22 | Лыжный спорт | Чемпионат.com

Большунов: И Сундбю, и французы поддерживали нас на Олимпиаде

Лыжник Александр Большунов, завоевавший три серебряные и одну бронзовую медаль на Олимпиаде в Пхёнчхане — 2018, поделился эмоциями от Игр и ближайшими планами.

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© РИА "Новости"
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«Ближайшие планы — это Кубок мира. Сейчас хочется поспать и увидеться с близкими. Медали не тяжёлые, весят, наверное, граммов 500. Может, чуть больше, не знаю. Перед стартом я просто хотел участвовать, бороться, чтобы показать на этой Олимпиаде все свои навыки. Рад, что я соревновался и показывал достойный результат. После первого серебра было много звонков, все звонили и поздравляли.

Запрета на мобильную связь не было, а так, я стараюсь не читать сообщения между соревнованиями. Сувениры родственникам привёз, главные висят у меня на шее. Медали — не пустая вещь. Если честно, Олимпиада далась мне легко.

Давления со стороны не чувствовал. Все нас поддерживали, тот же Мартин Сундбю. И французы — тоже. Было какое-то интервью с критикой, но, честно, не слышал его. Скажу, что все с нами хорошо общались. Что касается нейтрального флага, я не обращал на это внимания. Вот если был бы наш флаг, то обязательно было бы и золото. Болельщики поразили: когда мы только вошли, они так громко закричали», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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