Фристайлист Ридзик заявил, что до сих пор не верит в завоевание бронзы Олимпийских игр

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В понедельник российские спортсмены, которые принимали участие в Олимпиаде-2018, вернулись в Москву. Ридзик стал первым российским фристайлистом, которому удалось завоевать медаль Олимпийских игр в ски-кроссе.

«Ощущения колоссальные от всей той обстановки, которая сложилась вокруг Игр, такой Олимпиады еще не было. Вижу, что медаль висит на шее, но еще не верю, что я третий на Олимпиаде — старте всей моей жизни», — сказал спортсмен.

«Ожиданий было больше, чем по итогу оказалось, потому что я четыре года к этому шел, а всего один старт прошел. Потом уже следил за своими, сноубордистами, просто отдыхал», — добавил Ридзик.