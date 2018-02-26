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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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26 февраля 2018, 22:54 | Фигурное катание | ТАСС

Фигурист Соловьев не ожидал сильной поддержки российских болельщиков на ОИ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Фигурист Дмитрий Соловьев не ожидал массовой поддержки болельщиков из России на Олимпийских играх в Пхёнчхане, но для спортсменов она была очень важна. Об этом он заявил журналистам во время церемонии встречи российских олимпийцев в аэропорту Шереметьево.

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Спецборт с российскими спортсменами прилетел в Москву примерно в 19:00 мск. Российские фигуристы завоевали в Пхёнчхане три награды — два серебра (командный турнир, Евгения Медведева) и золото (Алина Загитова).

«Мы не знали, как себя вести в этой ситуации [выступления под олимпийским флагом], но старались не обращать на это внимания и собраться с мыслями, забыть о всех проблемах, которые нас окружают. Мы чувствовали поддержку наших болельщиков, она была нам очень важна. Трибуны были забиты на треть нашими болельщиками, спасибо им за это, мы такого не ожидали», — сказал Соловьев.

Соловьев также рассказал, что после возвращения в Россию он испытывает смешанные чувства. «Сейчас чувствую и радость, и усталость, плюс до сих пор не отошли от хоккейного финала, где мы наконец-то выиграли долгожданное золото. Также очень рады, что наконец-то вернулись на родину, к своим родным и близким. Сейчас просто хочется прийти домой и выспаться, ведь физические и эмоциональные силы до сих пор на льду, сейчас их нужно восполнить», — заявил фигурист.

«Нас так же здорово встречали после Игр в Сочи, но здесь особая атмосфера. Нас встречают очень тепло, сразу понимаешь, что ты наконец-то дома», — добавил Соловьев.

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершились 25 февраля. Российские спортсмены, которые выступали на соревнованиях под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России, завоевали 17 медалей (две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград).
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