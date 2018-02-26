Кирилл Капризов: Все ребята старались осуществить мечту

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По его словам, золото Игр — заслуга всей сборной, передают из Шереметьева корреспонденты «СЭ» Евгений БЕЛОУСОВ и Михаил ПОТАПОВ.

— Сработала вся команда и совсем неважно, в какой момент и какую шайбу я забросил, — заявил Капризов. — Главное, что мы победили и взяли золото. Мы прошли долгий турнир, где все ребята старались осуществить мечту.