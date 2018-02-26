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26 февраля 2018, 22:40 | Хоккей | Спорт-Экспресс

Кирилл Капризов: Все ребята старались осуществить мечту

Автор золотого гола в финале хоккейного турнира Олимпиады Кирилл Капризов подчеркнул, что не переоценивает свою роль в успехе команды.

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© РИА "Новости"
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По его словам, золото Игр — заслуга всей сборной, передают из Шереметьева корреспонденты «СЭ» Евгений БЕЛОУСОВ и Михаил ПОТАПОВ.

— Сработала вся команда и совсем неважно, в какой момент и какую шайбу я забросил, — заявил Капризов. — Главное, что мы победили и взяли золото. Мы прошли долгий турнир, где все ребята старались осуществить мечту.
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Хоккей

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