Кирилл Капризов: Все ребята старались осуществить мечту
Автор золотого гола в финале хоккейного турнира Олимпиады Кирилл Капризов подчеркнул, что не переоценивает свою роль в успехе команды.
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По его словам, золото Игр — заслуга всей сборной, передают из Шереметьева корреспонденты «СЭ» Евгений БЕЛОУСОВ и Михаил ПОТАПОВ.
— Сработала вся команда и совсем неважно, в какой момент и какую шайбу я забросил, — заявил Капризов. — Главное, что мы победили и взяли золото. Мы прошли долгий турнир, где все ребята старались осуществить мечту.
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