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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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26 февраля 2018, 22:39 | Коньки, шорт-трек | Чемпионат.com

Елистратов: В Пхёнчхане посмотрел только каток, столовую, жильё и туалет

Российский шорт-трекист Семён Елистратов, завоевавший бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пхёнчхане, поделился эмоциями после возвращения в Россию.

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© РИА "Новости"

«Очень сильно устали. Встали рано утром, четыре часа ехали на автобусе до аэропорта Сеула, потом там четыре часа сидели, затем рейс на час задержали, и 9 часов мы летели.

Что я чувствовал после победы? Нужно было находиться там в тот момент. Сейчас уже не такие эмоции, просто рад и горд, что у меня получилось и я справился. Очень благодарен тем людям, которые стоят за моей спиной. Без них у меня ничего не получилось бы.

На Играх не удалось ничего посмотреть, кроме ледового катка, столовой, места, где я жил, и туалета. Соревнования шли подряд, я к ним готовился. Погулять и посмотреть не получилось.

В Уфу поеду через месяц, ещё есть соревнования. Подготовка к чемпионату мира — две недели, уже завтра начнутся тренировки. Сил и эмоций после Олимпиады на продолжение сезона хватит», — передаёт слова Елистратова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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