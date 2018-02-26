Елистратов: В Пхёнчхане посмотрел только каток, столовую, жильё и туалет
Российский
шорт-трекист Семён Елистратов, завоевавший бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пхёнчхане, поделился эмоциями после возвращения в Россию.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
«Очень сильно устали. Встали рано утром, четыре часа ехали на автобусе до аэропорта Сеула, потом там четыре часа сидели, затем рейс на час задержали, и 9 часов мы летели.
Что я чувствовал после победы? Нужно было находиться там в тот момент. Сейчас уже не такие эмоции, просто рад и горд, что у меня получилось и я справился. Очень благодарен тем людям, которые стоят за моей спиной. Без них у меня ничего не получилось бы.
На Играх не удалось ничего посмотреть, кроме ледового катка, столовой, места, где я жил, и туалета. Соревнования шли подряд, я к ним готовился. Погулять и посмотреть не получилось.
В Уфу поеду через месяц, ещё есть соревнования. Подготовка к чемпионату мира — две недели, уже завтра начнутся тренировки. Сил и эмоций после Олимпиады на продолжение сезона хватит», — передаёт слова Елистратова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter