Елистратов: В Пхёнчхане посмотрел только каток, столовую, жильё и туалет

«Очень сильно устали. Встали рано утром, четыре часа ехали на автобусе до аэропорта Сеула, потом там четыре часа сидели, затем рейс на час задержали, и 9 часов мы летели.



Что я чувствовал после победы? Нужно было находиться там в тот момент. Сейчас уже не такие эмоции, просто рад и горд, что у меня получилось и я справился. Очень благодарен тем людям, которые стоят за моей спиной. Без них у меня ничего не получилось бы.



На Играх не удалось ничего посмотреть, кроме ледового катка, столовой, места, где я жил, и туалета. Соревнования шли подряд, я к ним готовился. Погулять и посмотреть не получилось.



В Уфу поеду через месяц, ещё есть соревнования. Подготовка к чемпионату мира — две недели, уже завтра начнутся тренировки. Сил и эмоций после Олимпиады на продолжение сезона хватит», — передаёт слова Елистратова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.