Медведева, Загитова, хоккей, лыжи. Пхенчхан-2018 — каким мы его запомним
Главные события завершившихся Игр-2018 с точки зрения «СЭ».
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КАСАИ БЬЕТ РЕКОРД ДЕМЧЕНКО
8 февраля японский прыгун с трамплина Нориаки Касаи принял участие в квалификационных стартах и стал первым в истории спортсменом, выступавшим на восьми зимних Играх. 45-летний японец неизменно приезжал на все белые Олимпиады, начиная с 1992 года. Ранее он делил рекорд с российским саночником Альбертом Демченко.
CAS НЕ ПУСКАЕТ НА ИГРЫ 53 РОССИЯНИНА
9 февраля, в день открытия Олимпиады, Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение не удовлетворять апелляции 53 российских спортсменов и тренеров, не получивших приглашения в Пхенчхан. По мнению суда, приглашение на Игры для атлетов из страны с дисквалифицированным Национальным олимпийским комитетом — не право, а привилегия.
ЖЕСТКИЕ СЛОВА ЕЛИСТРАТОВА И ОТПОВЕДЬ ТРЕГУБОВА
10 февраля представитель
ПАВЛИЧЕНКО ИЩЕТ ВРАГОВ
11 февраля после провального выступления на Олимпиаде россиянин Семен Павличенко выступил с жесткими заявлениям в адрес главного тренера сборной России Альберта Демченко. Демченко парировал, что в этом выплеске эмоций виноват личный тренер Семена, который плохо влияет на своего подопечного.
ВОСЕМЬ МЕДАЛЕЙ КРАМЕРА
11 февраля голландский конькобежец Свен Крамер выиграл золотую медаль в забеге 5000 м, став первым атлетом, который трижды победил на одной и той же дистанции. Он также стал первым конькобежцем, завоевавшим в общей сложности восемь олимпийских медалей. На счету голландки Ирен Вюст после Пхенчхана — девять олимпийских наград.
ВЕТЕР, ВЕТЕР, ТЫ МОГУЧ
14 февраля женская индивидуальная гонка в соревнованиях по биатлону была отменена и состоялась на день позже
ШОУ ШОНА УАЙТА
14 февраля гений
СТРАШНАЯ ТРАВМА ОЛЮНИНА
15 февраля серебряный призер Олимпиады в Сочи Николай Олюнин в полуфинале соревнований по
АКИМОВА ПАЛИТ МИМО МИШЕНЕЙ
17 февраля российская биатлонистка Татьяна Акимова заняла в
ХАНЮ ВЫБИЛ ТЫСЯЧУ
17 февраля японец Юдзуру Ханю стал первым с 1952 года
ЛУКАШЕНКО АТАКУЕТ СУДЕЙ
18 февраля глава белорусского НОК и одновременно президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил в сговоре судей, работавших на соревнованиях по лыжной акробатике на Олимпиаде. Под горячую руку политика попал и российский арбитр Петр Князев. Лукашенко направил протест, составленный в «мягкой форме», на имя Томаса Баха и пообещал лично приехать в МОК и со всем разобраться (правда, обещания своего в итоге не сдержал). Возмущение Лукашенко вызвали оценки, выставленные олимпийскому чемпиону Сочи Антону Кушниру. В результате лидер белорусской сборной не попал в число 12 финалистов и остался без награды.
19 февраля российская звезда фигурного катания Алина Загитова не смогла провести последнюю тренировку перед стартом турнира одиночниц, поскольку ее общение с
ДВА ЗОЛОТА НА ЧЕТВЕРЫХ
19 февраля уникальный случай произошел в соревнованиях мужских бобслейных двоек. Немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис и канадцы Джастин Криппс и Александр Копач поделили первое место. После четырех попыток у двух экипажей оказалось абсолютно одинаковое время.
СЕРИЙНЫЕ ВИРТУ И МОИР
20 февраля канадские фигуристы Тесса Вирту и Скотт Моир стали трехкратными олимпийскими чемпионами. Их победа в танцах на льду стала во многом возможна благодаря казусу — в короткой программе у француженки Габриэлы Пападакис соскочила лямка с костюма, и она не смогла показать свой максимум. Ранее Вирту и Моир выиграла золото в командном турнире Пхенчхана. Кроме того, на их счету было первое место в Ванкувере-2010. Россияне впервые с момента появления в олимпийской программе соревнований танцев на льду остались без медалей.
САГА «РУССКИХ ШПИОНОВ»
22 февраля Спортивный арбитражный суд лишил бронзовых медалей Игр в
ЧЕТЫРЕХКРАТНАЯ ДОМРАЧЕВА
22 февраля сборная Белоруссии сенсационно выиграла женскую биатлонную эстафету. Благодаря этому успеху Дарья Домрачева стала первой в истории этого вида спорта четырехкратной олимпийской чемпионкой.
ТРИУМФ ПИХЛЕРА
23 февраля шведские биатлонисты сенсационно выиграли мужскую эстафету, опередив фаворитов — Норвегию и Германию. Это сделало одним из главных героев Игр тренера скандинавов Вольфганга Пихлера, который при достаточно скромных ресурсах выиграл в Пхенчхане со своей командой два золота и два серебра. До Олимпиады в Сочи Пихлер работал с женской сборной России и его успехи в нашей стране оказались гораздо скромнее.
БИТВА ЗАГИТОВОЙ И МЕДВЕДЕВОЙ
23 февраля 15-летняя Алина Загитова опередила свою 18-летнюю соотечественница Евгению Медведеву и стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании, а также принесла России долгожданное первое золото Пхенчхана. Битва двух россиянок стала украшением турнира по фигурному катанию, особенно в короткой программе, где наши девушки в течение 15 минут дважды обновляли рекорд по набранным баллам.
ДЕВУШКА В МАСКЕ
24 февраля чешка Эстер Ледечка стала первой спортсменкой в истории, победившей в разных видах спорта на одной зимней Олимпиаде. Сначала она стала чемпионкой в горных лыжах, выиграв супергигант, а затем победила параллельном гигантском слаломе в сноуборде. Журналистов Ледечка поразила, дважды появившись на
СЮРПРИЗЫ РОССИЙСКИХ ЛЫЖНИКОВ
24 февраля российские лыжники Александр Большунов и Андрей Ларьков выиграли серебряную и бронзовую медали в гонке на 50 км. Таким образом, на счету нашей лыжной команды в Пхенчхане оказалось восемь наград — три серебра и пять бронзовых медалей. По общему числу медалей Игры в Пхенчхане стали самыми успешными для российских лыжников начиная с Олимпиады-1998. Тогда в Нагано тоже было восемь наград, из них пять золотых.
При этом добиться такого результата удалось в отсутствии целого ряда лидеров, которых МОК не пустил в Пхенчхан — Сергея Устюгова, Натальи Матвеевой, Евгении Шаповаловой, Глеба Ретивых, Александра Легкова и других.
МОК НЕ ВЕРНУЛ ФЛАГ РОССИИ
25 февраля, в последний день Игр, сессии МОК признала, что делегация олимпийских атлетов из России выполнила все условия специального допуска на Игры, но отказалась возвращать нашей команде флаг на церемонии закрытия, как было условлено заранее. Причиной стали два допинговых инцидента с россиянами в Пхенхчане. При этом было обещано, что после проверки всех
САМОЕ ДОЛГОЖДАННОЕ ЗОЛОТО
25 февраля мужская сборная России по хоккею завоевала золото Олимпийских игр, обыграв в финале Германию. За минуту до финальной сирены немцы вели со счетом 3:2, но шайбы Никиты Гусева и Кирилла Капризова в овертайме принесли победу команде Олега Знарка и первое олимпийское золото с 1992 года. На церемонии награждения наши хоккеисты спели гимн России, несмотря на запрет МОК.
НОРВЕГИЮ БЫЛО НЕ ОСТАНОВИТЬ
Сборная Норвегии установила рекорд по количеству наград, завоеванных на одной Олимпиаде — на счету скандинавов 39 медалей (14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых). Учитывая, что всего разыгрывалось 306 наград (102 комплекта), получается, что норвежцы выиграли почти 13 процентов от общего числа медалей.
Правда, нужно учитывать, что количество разыгрываемых медалей постоянно растет — в Сочи-2014 было 98 комплектов, в Ванкувере-2010 — 86, в Турине-2006 — 84, а в Солт-Лейк-Сити-2002 — 78.
При этом по числу золотых медалей Норвегия делит первое место с Германией.
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