К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

КАСАИ БЬЕТ РЕКОРД ДЕМЧЕНКО

8 февраля японский прыгун с трамплина Нориаки Касаи принял участие в квалификационных стартах и стал первым в истории спортсменом, выступавшим на восьми зимних Играх. 45-летний японец неизменно приезжал на все белые Олимпиады, начиная с 1992 года. Ранее он делил рекорд с российским саночником Альбертом Демченко.

CAS НЕ ПУСКАЕТ НА ИГРЫ 53 РОССИЯНИНА

9 февраля, в день открытия Олимпиады, Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение не удовлетворять апелляции 53 российских спортсменов и тренеров, не получивших приглашения в Пхенчхан. По мнению суда, приглашение на Игры для атлетов из страны с дисквалифицированным Национальным олимпийским комитетом — не право, а привилегия.

ЖЕСТКИЕ СЛОВА ЕЛИСТРАТОВА И ОТПОВЕДЬ ТРЕГУБОВА

10 февраля представитель шорт-трека Семен Елистратов стал первым российским медалистом Пхенчхана, заняв третье место в забеге на 1500 метров. После слез на финише Елистратов жестко высказался по поводу действий МОК: «Посвящаю эту медаль нашим ребятам, которых подло, мерзко и без каких-либо объяснений отстранили». Также жесткими словами на Играх-2018 отметился российский скелетонист Никита Трегубов, заявивший, что британцы, которые с ним не здороваются, «могут идти в ж…» Впоследствии Трегубов сенсационно завоевал в Пхенчхане серебряную медаль.

ПАВЛИЧЕНКО ИЩЕТ ВРАГОВ

11 февраля после провального выступления на Олимпиаде россиянин Семен Павличенко выступил с жесткими заявлениям в адрес главного тренера сборной России Альберта Демченко. Демченко парировал, что в этом выплеске эмоций виноват личный тренер Семена, который плохо влияет на своего подопечного.

ВОСЕМЬ МЕДАЛЕЙ КРАМЕРА

11 февраля голландский конькобежец Свен Крамер выиграл золотую медаль в забеге 5000 м, став первым атлетом, который трижды победил на одной и той же дистанции. Он также стал первым конькобежцем, завоевавшим в общей сложности восемь олимпийских медалей. На счету голландки Ирен Вюст после Пхенчхана — девять олимпийских наград.

ВЕТЕР, ВЕТЕР, ТЫ МОГУЧ

14 февраля женская индивидуальная гонка в соревнованиях по биатлону была отменена и состоялась на день позже из-за урагана. Из-за непогоды также переносились некоторые другие старты. Кроме того, ветер существенно повлиял на результаты спринтерской гонки у биатлонистов.

ШОУ ШОНА УАЙТА

14 февраля гений хаф-пайпа американец Шон Уайт стал трехкратным олимпийским чемпионом. Этот парень много лет назад сделал все, чтобы эта дисциплина получила олимпийский статус. Золотая медаль Уайта стала для сборной США сотой в истории зимних Олимпиад.

СТРАШНАЯ ТРАВМА ОЛЮНИНА

15 февраля серебряный призер Олимпиады в Сочи Николай Олюнин в полуфинале соревнований по борд-кроссу столкнулся с соперником. Россиянина отправили в больницу с переломом ноги, после чего прооперировали. В госпитале Олюнин пролежал до конца Игр.

АКИМОВА ПАЛИТ МИМО МИШЕНЕЙ

17 февраля российская биатлонистка Татьяна Акимова заняла в масс-старте последнее, 30-е место, не закрыв на третьей стрельбе ни одной мишени, а потом добавив еще один промах. После окончания гонки она заявила, что в ее провале виновен тренерский штаб сборной России, с которым она так и не смогла найти контакта.

ХАНЮ ВЫБИЛ ТЫСЯЧУ

17 февраля японец Юдзуру Ханю стал первым с 1952 года фигуристом-одиночником, сумевшим защитить олимпийский титул. Кроме того, Ханю стал 1000-м по счету чемпионом в истории Зимних игр. Россияне Дмитрий Алиев и Михаил Коляда в розыгрыше тысячного золота не участвовали, довольствовавшись седьмым и восьмым местом соответственно. Коляда с учетом командного турнира упал в четырех прокатах шесть раз и стал одним из главных российских разочарований Олимпиады.

ЛУКАШЕНКО АТАКУЕТ СУДЕЙ

18 февраля глава белорусского НОК и одновременно президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил в сговоре судей, работавших на соревнованиях по лыжной акробатике на Олимпиаде. Под горячую руку политика попал и российский арбитр Петр Князев. Лукашенко направил протест, составленный в «мягкой форме», на имя Томаса Баха и пообещал лично приехать в МОК и со всем разобраться (правда, обещания своего в итоге не сдержал). Возмущение Лукашенко вызвали оценки, выставленные олимпийскому чемпиону Сочи Антону Кушниру. В результате лидер белорусской сборной не попал в число 12 финалистов и остался без награды.

ДОПИНГ-ОФИЦЕРЫ СРЫВАЮТ ТРЕНИРОВКИ

19 февраля российская звезда фигурного катания Алина Загитова не смогла провести последнюю тренировку перед стартом турнира одиночниц, поскольку ее общение с допинг-офицерами слишком затянулось. Ранее по той же причине была сорвана тренировка российских хоккеисток и фристайлиста Александра Смышляева.

ДВА ЗОЛОТА НА ЧЕТВЕРЫХ

19 февраля уникальный случай произошел в соревнованиях мужских бобслейных двоек. Немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис и канадцы Джастин Криппс и Александр Копач поделили первое место. После четырех попыток у двух экипажей оказалось абсолютно одинаковое время.

СЕРИЙНЫЕ ВИРТУ И МОИР

20 февраля канадские фигуристы Тесса Вирту и Скотт Моир стали трехкратными олимпийскими чемпионами. Их победа в танцах на льду стала во многом возможна благодаря казусу — в короткой программе у француженки Габриэлы Пападакис соскочила лямка с костюма, и она не смогла показать свой максимум. Ранее Вирту и Моир выиграла золото в командном турнире Пхенчхана. Кроме того, на их счету было первое место в Ванкувере-2010. Россияне впервые с момента появления в олимпийской программе соревнований танцев на льду остались без медалей.

САГА «РУССКИХ ШПИОНОВ»

22 февраля Спортивный арбитражный суд лишил бронзовых медалей Игр в дабл-миксте керлингистов Александра Крушельницкого и Анастасию Брызгалову. В двух пробах Крушельницкого был обнаружен мельдоний, после чего спортсмен отказался от участия в судебном процессе, пообещав доказать свою невиновность после Олимпиады. Во время турнира в Пхенчхане Крушельницкий и его супруга Брызгалова получили широкую известность благодаря одному из западных журналистов, которому показалось, что наши спортсмены похожи на киношные образы «русских шпионов» — героя фильма «Форсаж» и девушку Джеймса Бонда.

ЧЕТЫРЕХКРАТНАЯ ДОМРАЧЕВА

22 февраля сборная Белоруссии сенсационно выиграла женскую биатлонную эстафету. Благодаря этому успеху Дарья Домрачева стала первой в истории этого вида спорта четырехкратной олимпийской чемпионкой.

ТРИУМФ ПИХЛЕРА

23 февраля шведские биатлонисты сенсационно выиграли мужскую эстафету, опередив фаворитов — Норвегию и Германию. Это сделало одним из главных героев Игр тренера скандинавов Вольфганга Пихлера, который при достаточно скромных ресурсах выиграл в Пхенчхане со своей командой два золота и два серебра. До Олимпиады в Сочи Пихлер работал с женской сборной России и его успехи в нашей стране оказались гораздо скромнее.

БИТВА ЗАГИТОВОЙ И МЕДВЕДЕВОЙ

23 февраля 15-летняя Алина Загитова опередила свою 18-летнюю соотечественница Евгению Медведеву и стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании, а также принесла России долгожданное первое золото Пхенчхана. Битва двух россиянок стала украшением турнира по фигурному катанию, особенно в короткой программе, где наши девушки в течение 15 минут дважды обновляли рекорд по набранным баллам.

ДЕВУШКА В МАСКЕ

24 февраля чешка Эстер Ледечка стала первой спортсменкой в истории, победившей в разных видах спорта на одной зимней Олимпиаде. Сначала она стала чемпионкой в горных лыжах, выиграв супергигант, а затем победила параллельном гигантском слаломе в сноуборде. Журналистов Ледечка поразила, дважды появившись на пресс-конференциях в огромных горнолыжных очках-маске. По словам чешки, таким образом она пыталась скрыть от публики свое лицо, так как на Играх ей было некогда заниматься макияжем.

СЮРПРИЗЫ РОССИЙСКИХ ЛЫЖНИКОВ

24 февраля российские лыжники Александр Большунов и Андрей Ларьков выиграли серебряную и бронзовую медали в гонке на 50 км. Таким образом, на счету нашей лыжной команды в Пхенчхане оказалось восемь наград — три серебра и пять бронзовых медалей. По общему числу медалей Игры в Пхенчхане стали самыми успешными для российских лыжников начиная с Олимпиады-1998. Тогда в Нагано тоже было восемь наград, из них пять золотых.

При этом добиться такого результата удалось в отсутствии целого ряда лидеров, которых МОК не пустил в Пхенчхан — Сергея Устюгова, Натальи Матвеевой, Евгении Шаповаловой, Глеба Ретивых, Александра Легкова и других.

МОК НЕ ВЕРНУЛ ФЛАГ РОССИИ

25 февраля, в последний день Игр, сессии МОК признала, что делегация олимпийских атлетов из России выполнила все условия специального допуска на Игры, но отказалась возвращать нашей команде флаг на церемонии закрытия, как было условлено заранее. Причиной стали два допинговых инцидента с россиянами в Пхенхчане. При этом было обещано, что после проверки всех допинг-проб Олимпийских комитет России вернет себе признание автоматически.

САМОЕ ДОЛГОЖДАННОЕ ЗОЛОТО

25 февраля мужская сборная России по хоккею завоевала золото Олимпийских игр, обыграв в финале Германию. За минуту до финальной сирены немцы вели со счетом 3:2, но шайбы Никиты Гусева и Кирилла Капризова в овертайме принесли победу команде Олега Знарка и первое олимпийское золото с 1992 года. На церемонии награждения наши хоккеисты спели гимн России, несмотря на запрет МОК.

НОРВЕГИЮ БЫЛО НЕ ОСТАНОВИТЬ

Сборная Норвегии установила рекорд по количеству наград, завоеванных на одной Олимпиаде — на счету скандинавов 39 медалей (14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых). Учитывая, что всего разыгрывалось 306 наград (102 комплекта), получается, что норвежцы выиграли почти 13 процентов от общего числа медалей.

Правда, нужно учитывать, что количество разыгрываемых медалей постоянно растет — в Сочи-2014 было 98 комплектов, в Ванкувере-2010 — 86, в Турине-2006 — 84, а в Солт-Лейк-Сити-2002 — 78.

При этом по числу золотых медалей Норвегия делит первое место с Германией.