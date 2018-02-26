Великий поход за золотом. В какой клуб НХЛ уедет Ковальчук?

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Утро мое началось с того, что я шлепнул рукой по одеялу, нащупал телефон и спросонья залез в инстаграм, где увидел, что мое видео забрал к себе Шнур, и оно набрало уже миллионы просмотров, разлетевшись по всем соцсетям.

Жаль, никто не ставит ссылку на мой скромный аккаунт. Но я не переживаю. Искусство должно принадлежать народу!

Я ведь почти клип снял: Илья Ковальчук в брызгах шампанского танцует под хит Шнура «Это офигенно» (смягчил как мог). Это было так искренне и пронзительно, что я нашел новый гимн этой Олимпиады в то время, когда были запрещены российские символы.

Вот даже жена Ильи Ковальчука взяла это видео к себе в инстаграм… Интересно, где будет жить в следующем сезоне семья самого ценного хоккеиста Олимпиады? Ведь Кови уже говорил, что в следующем сезоне уходит из СКА. Хотя это только слова…

Но теперь у Ковальчука появился мощный стимул. Он ведь смотрит на своего друга Павла Дацюка, которому Рене Фазель вручил золотой значок за членство в Triple Gold Club. Правда, президент ИИХФ сделал это в суматохе, возле лифта. Эту сцену засняли не самым четким фотоаппаратом. Но я надеюсь, что Дацюк приедет в мае на чемпионат мира в Копенгаген, и там его ИИХФ поздравит как надо.

Так вот, Илья Ковальчук побеждал на чемпионате мира в 2008 и 2009 годах. Теперь он — олимпийский чемпион, набравший 7 (5+2) очков в шести матчах. Конечно, Никита Гусев (4+8=12) и Кирилл Капризов (5+4=9), два лучших бомбардира Олимпиады, были тоже достойны этой чести. Но обладатель титула MVP определяется еще до финала. И вот ИИХФ любит отмечать заслуженных ветеранов, а не тех, у кого вся жизнь впереди. Так, самым ценным в Сочи в 2014 году был признан 43-летний Теему Селянне.

И не хватает Ковальчуку теперь одного — Кубка Стэнли, к которому он был так близок в 2012 году. Тогда его «Нью-Джерси» вышел в финал, где Илья играл с больной спиной. Но в шести матчах «дьяволы» уступили «Лос-Анджелесу», да и судьи там накосячили… В общем, членство в Тройном Золотом Клубе ускользнуло из рук.

Может ли Ковальчук вернуться в НХЛ в возрасте 35 лет? Об этом я спросил у Алексея Яшина, который во время Олимпиады работал на канадском телевидении.

«Вопрос даже не в том, может ли Илья играть в НХЛ, — ответил Яшин. — Конечно, может. И тут вопросов нет никаких. Ни в мастерстве, ни в физической подготовке он никому не уступит. Но надо посмотреть, что решит сам Ковальчук. Понятно, что олимпийского MVP охотно подпишут заново в КХЛ. Я думаю, сейчас у Ильи хорошая ситуация, и он сам может выбирать, где он хочет играть. Где хочет жить и находиться. Поэтому, Илюха, удачи тебе, здоровья. Ты — молодчик! Мы за тебя болеем, продолжай нас дальше радовать».

Так что для меня это одна из главных интриг межсезонья. Что выберет Ковальчук? Куда поедет? Где будет играть? Если НХЛ, то какой клуб? Попадет ли во «Флориду» или «Рейнджерс» (у него квартиры в Майами и под Нью-Йорком). А может, сейчас выиграет еще один Кубок Гагарина, золото чемпионата мира — и решит остаться в СКА до конца карьеры? Или все-таки полетит в Америку, чтобы устроить великий поход за золотом в Triple Gold Club?

Очень интересно!