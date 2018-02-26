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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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26 февраля 2018, 21:30 | Хоккей | ТАСС

Андронов: Спортсмены на Играх доказали, что Россию не сломить никакими способами

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены на Олимпиаде в Пхёнчхане доказали, что нашу страну не сломить никакими способами. Такое мнение выразил хоккеист Сергей Андронов во время церемонии встречи российских олимпийцев в аэропорту Шереметьево.

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© РИА "Новости"
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Спецборт с российскими спортсменами прилетел в Москву примерно в 19:00 мск.

«Спасибо всем большое, нашему руководству, что помогли нашей сборной, нашей делегации выступить на этой Олимпиаде и еще раз доказать, что нашу страну не сломить, никакими способами, мы только становимся сильнее от этого», — сказал хоккеист.

Российские хоккеисты завоевали золотые медали, победив сборную Германии в овертайме со счетом 4:3. Второе золото команды олимпийских атлетов из России завоевала фигуристка Алина Загитова. Всего на счету российских спортсменов 17 медалей, в том числе шесть серебряных и девять бронзовых.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря 2017 года приостановил членство Олимпийского комитета России, из-за чего сборная России не смогла выступить на Олимпиаде. При этом МОК пригласил на соревнования чистых спортсменов, соответствующих критериям отбора и сдавших необходимое количество допинг-проб. 168 олимпийских атлетов из России выступали под олимпийским флагом, национальная символика была запрещена.

Олимпийские игры завершились 25 февраля.
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Хоккей

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