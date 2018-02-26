Андронов: Спортсмены на Играх доказали, что Россию не сломить никакими способами
МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены на Олимпиаде в Пхёнчхане доказали, что нашу страну не сломить никакими способами. Такое мнение выразил хоккеист Сергей Андронов во время церемонии встречи российских олимпийцев в аэропорту Шереметьево.
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Спецборт с российскими спортсменами прилетел в Москву примерно в 19:00 мск.
«Спасибо всем большое, нашему руководству, что помогли нашей сборной, нашей делегации выступить на этой Олимпиаде и еще раз доказать, что нашу страну не сломить, никакими способами, мы только становимся сильнее от этого», — сказал хоккеист.
Российские хоккеисты завоевали золотые медали, победив сборную Германии в овертайме со счетом 4:3. Второе золото команды олимпийских атлетов из России завоевала фигуристка Алина Загитова. Всего на счету российских спортсменов 17 медалей, в том числе шесть серебряных и девять бронзовых.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря 2017 года приостановил членство Олимпийского комитета России,
Олимпийские игры завершились 25 февраля.
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