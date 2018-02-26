Нечаевской и Седовой сделали предложение в аэропорту

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Сурков летал в Корею поддержать Нечаевскую во время женской эстафеты, где она в составе российской сборной завоевала бронзовую медаль.

Также предложение руки и сердца в Шереметьево получила партнерша Нечаевской по эстафете Анастасия Седова. (Михаил ПОТАПОВ).