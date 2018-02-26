Нечаевской и Седовой сделали предложение в аэропорту
Молодой человек российской лыжницы Анны Нечаевской Никита Сурков предложил ей выйти за него замуж прямо в аэропорту «Шереметьево», куда спортсменка прилетела, возвращаясь с Олимпиады в Пхенчхане.
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Сурков летал в Корею поддержать Нечаевскую во время женской эстафеты, где она в составе российской сборной завоевала бронзовую медаль.
Также предложение руки и сердца в Шереметьево получила партнерша Нечаевской по эстафете Анастасия Седова. (Михаил ПОТАПОВ).
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