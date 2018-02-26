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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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26 февраля 2018, 21:29 | Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Нечаевской и Седовой сделали предложение в аэропорту

Молодой человек российской лыжницы Анны Нечаевской Никита Сурков предложил ей выйти за него замуж прямо в аэропорту «Шереметьево», куда спортсменка прилетела, возвращаясь с Олимпиады в Пхенчхане.

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Сурков летал в Корею поддержать Нечаевскую во время женской эстафеты, где она в составе российской сборной завоевала бронзовую медаль.

Также предложение руки и сердца в Шереметьево получила партнерша Нечаевской по эстафете Анастасия Седова. (Михаил ПОТАПОВ).
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