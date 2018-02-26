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«Сначала эмоции улеглись, но когда сюда приехали и увидели эту толпу людей, которая поддерживает нас и кричит «Россия», опять выступили слёзы. Эмоции, честно говоря, бешеные. Спасибо большое болельщикам, это нереальная энергетика! Так как впервые приехали после Олимпиады, не знали, чего ожидать, а тут такая колоссальная поддержка.

Олимпиада — это очень крутое время и огромный опыт. Я благодарна за возможность побывать там, поехала, даже не раздумывая, и всё так получилось. Следующая Олимпиада в планах есть!

День проведём в Москве, а затем уезжаем в Финляндию на этап Кубка мира. Ещё раз спасибо болельщикам за их любовь и поддержку. Мы всё это чувствуем, всё читаем. Вы не представляете, как сильно мотивирует нас ваша поддержка, — сказала Белорукова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.