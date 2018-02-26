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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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26 февраля 2018, 21:13 | Фигурное катание | Чемпионат.com

Боброва: В Пхёнхане нам помогли сплочённый дух команды и, конечно, болельщики

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане, фигуристка Екатерина Боброва, выступающая в танцевальном дуэте с Дмитрием Соловьёвым, выступила с ответным словом от спортсменов на церемонии встречи олимпийцев в московском аэропорту Шереметьево.

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© AFP 2018

«Спасибо, что пришли нас сегодня встречать. Эта Олимпиада для нас была очень сложной, особенно после домашней в Сочи. Тем не менее нам помогли сплочённый дух команды и, конечно, болельщики. Спасибо болельщикам, которые сидели на трибунах, колоссально нас поддерживали. Те болельщики, которые были здесь, в Москве, вставали в четыре утра каждый день, чтобы болеть за нас. Для нас это очень важно. Спасибо вам большое.

Как капитан команды хочу поблагодарить всю нашу сборную по фигурному катанию. Уверена, ребята сделали всё, что было в их силах, чтобы достойно представлять Россию на Играх-2018 в Корее. Россия в нашем сердце, и эти медали — очередное доказательство нашего труда. Спасибо вам большое, — сказала Боброва.
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Фигурное катание

Фигурист Соловьев не ожидал сильной поддержки российских болельщиков на ОИ

Фигурист Соловьев не ожидал сильной поддержки российских болельщиков на ОИ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Фигурист Дмитрий Соловьев не ожидал массовой поддержки болельщиков из России на Олимпийских играх в Пхёнчхане, но для спортсменов она была очень важна. Об этом он заявил журналистам во время церемонии встречи российских олимпийцев в аэропорту Шереметьево.
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