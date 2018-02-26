Боброва: В Пхёнхане нам помогли сплочённый дух команды и, конечно, болельщики

«Спасибо, что пришли нас сегодня встречать. Эта Олимпиада для нас была очень сложной, особенно после домашней в Сочи. Тем не менее нам помогли сплочённый дух команды и, конечно, болельщики. Спасибо болельщикам, которые сидели на трибунах, колоссально нас поддерживали. Те болельщики, которые были здесь, в Москве, вставали в четыре утра каждый день, чтобы болеть за нас. Для нас это очень важно. Спасибо вам большое.

Как капитан команды хочу поблагодарить всю нашу сборную по фигурному катанию. Уверена, ребята сделали всё, что было в их силах, чтобы достойно представлять Россию на Играх-2018 в Корее. Россия в нашем сердце, и эти медали — очередное доказательство нашего труда. Спасибо вам большое, — сказала Боброва.