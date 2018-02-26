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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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26 февраля 2018, 21:04 | Зимние | Чемпионат.com

Жуков: На этой Олимпиаде все наши спортсмены выступали с Россией в сердце

На торжественной церемонии встречи российских спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх в Пхёнчхане, в аэропорту Шереметьево атлетов приветствовал глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.

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© РИА "Новости"
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«Большое спасибо нашим спортсменам за то, что приняли решение поехать на Олимпиаду, а это было непросто. Огромное спасибо нашим болельщикам, которые так поддерживали наших спортсменов. Думаю, вся страна была у телевизоров, все болели за наших ребят.

У многих были сомнения, надо ли ехать на эту Олимпиаду, за какую страну будут выступать атлеты. Но, наверное, нет ни одного человека, который бы сомневался, что золото вчера выиграла хоккейная сборная России. Думаю, эта победа останется в истории спорта и в сердцах наших болельщиков. И, думаю, ни у одного человека в мире не возникает сомнения по поводу того, чьи фигуристы лучшие.

На этой Олимпиаде все наши спортсмены выступали с Россией в сердце. Огромное спасибо вам за это. Спасибо от всех болельщиков, спасибо от наших олимпийцев, — сказал Жуков.
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