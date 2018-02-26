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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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26 февраля 2018, 20:13 | Олимпизм | ТАСС

Окончательный список российских паралимпийцев будет известен 1 марта

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 26 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Окончательный список российских паралимпийцев будет известен 1 марта, когда в Пхёнчхане пройдет регистрация участников зимних Паралимпийских игр 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России.

Международный паралимпийский комитет (МПК) в понедельник объявил список российских спортсменов, которые примут участие в Паралимпиаде. В него вошли 30 российских атлетов.

«Мы получили список спортсменов, допущенных МПК к Играм, но он еще окончательный. Организация, по нашей информации, еще рассматривает несколько кандидатур, все будет окончательно ясно к 1 марта, когда в Пхёнчхане пройдет регистрация спортсменов», — сообщили в пресс-службе ПКР.

В Паралимпиаде выступят горнолыжники Александра Францева, Анастасия Хорошева, Мария Папулова, Сергей Александров, Александр Алябьев, Алексей Бугаев, Иван Францев, Алексей Микушин, Валерий Редкозубов и Александр Ветров, лыжницы Акжана Абдикаримова, Наталья Братюк, Надежда Федорова, Марина Галицына, Ирина Гуляева, Мария Иовлева, Наталья Кочерова, Юлия Михеева, Анна Миленина, Екатерина Мошковская, Екатерины Румянцева и Марта Зайнуллина, сноубордисты Владимир Игушкин, Михаил Слинкин и Александр Цыганков, а также команда по керлингу на колясках, в которую вошли Константин Курохтин, Марат Романов, Дарья Щукина, Александр Шевченко и Андрей Мещеряков.

29 января МПК объявил о продлении дисквалификации Паралимпийского комитета России, которая была наложена в августе 2016 года в связи с допинговыми нарушениями на Играх в Сочи. По причине отстранения национального комитета российские паралимпийцы на Играх в Пхёнчхане выступят в нейтральном статусе.

Паралимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 18 марта.
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