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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
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26 февраля 2018, 20:12 | Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Спортивный директор сборной Норвегии: FIS должна объяснить, что препараты от астмы — не допинг

Спортивный директор сборной Норвегии Видар Лефсус раскритиковал Международную федерацию лыжных гонок за то, что она не проводит разъяснительных бесед по вопросам допинга.

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© РИА "Новости"

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, специализирующийся на допинговых расследованиях, ранее заподозрил лыжников сборной Норвегии в нарушении антидопинговых правил. Зеппельт недоволен тем, что ряд скандинавских спортсменов имеют терапевтические разрешения, позволяющие употреблять препараты от астмы.

— Думаю, что FIS плохо справляется со своими обязанностями. Она должна объяснить, что это не допинг. У них есть эксперты в этой области. Уверен, что немецкие СМИ не прочитали доклада об астме и препаратах.

— Кто в FIS должен этим заняться?

— У них есть медицинский комитет, который должен поднимать такие вопросы, обсуждать тему допинга.

На Олимпиаде-2018 Норвегия повторила рекорд Канады-2010 по золотым медалям (14) и побила рекорд США-2010 по общему числу наград (39).
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