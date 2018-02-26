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Немецкий журналист Хайо Зеппельт, специализирующийся на допинговых расследованиях, ранее заподозрил лыжников сборной Норвегии в нарушении антидопинговых правил. Зеппельт недоволен тем, что ряд скандинавских спортсменов имеют терапевтические разрешения, позволяющие употреблять препараты от астмы.

— Думаю, что FIS плохо справляется со своими обязанностями. Она должна объяснить, что это не допинг. У них есть эксперты в этой области. Уверен, что немецкие СМИ не прочитали доклада об астме и препаратах.

— Кто в FIS должен этим заняться?

— У них есть медицинский комитет, который должен поднимать такие вопросы, обсуждать тему допинга.

На Олимпиаде-2018 Норвегия повторила рекорд Канады-2010 по золотым медалям (14) и побила рекорд США-2010 по общему числу наград (39).