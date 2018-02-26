Российские хоккеисты сократили отставание от команды Канады в рейтинге IIHF

В воскресенье российские хоккеисты победили сборную Германии в овертайме со счетом 4:3 и впервые за 26 лет завоевали золотые медали Олимпийских игр.

Сборная Канады возглавляет рейтинг с 4045 очками. Команды России занимает второе место (4040), шведская команда идет третьей (3850). По предыдущему рейтингу сборная Канады опережала российскую команду на 120 баллов.