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26 февраля 2018, 19:56 | Хоккей | ТАСС

Российские хоккеисты сократили отставание от команды Канады в рейтинге IIHF

ТАСС, 26 февраля. Сборная России по хоккею сократила отставание от команды Канады в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF) до пяти очков. Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

В воскресенье российские хоккеисты победили сборную Германии в овертайме со счетом 4:3 и впервые за 26 лет завоевали золотые медали Олимпийских игр.

Сборная Канады возглавляет рейтинг с 4045 очками. Команды России занимает второе место (4040), шведская команда идет третьей (3850). По предыдущему рейтингу сборная Канады опережала российскую команду на 120 баллов.
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Хоккей

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