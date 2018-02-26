Российские хоккеисты сократили отставание от команды Канады в рейтинге IIHF
ТАСС, 26 февраля. Сборная России по хоккею сократила отставание от команды Канады в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF) до пяти очков. Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.
В воскресенье российские хоккеисты победили сборную Германии в овертайме со счетом 4:3 и впервые за 26 лет завоевали золотые медали Олимпийских игр.
Сборная Канады возглавляет рейтинг с 4045 очками. Команды России занимает второе место (4040), шведская команда идет третьей (3850). По предыдущему рейтингу сборная Канады опережала российскую команду на 120 баллов.
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