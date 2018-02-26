Спецборт с российскими олимпийцами приземлился в Москве
МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, вернулись в Москву. Спецборт с олимпийцами приземлился в аэропорту Шереметьево, об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
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В Россию вернулись олимпийские команды по хоккею, лыжным гонкам, фигурному катанию, бобслею и фристайлу.
Олимпийские игры проходили с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены по причине отстранения национального олимпийского комитета выступали на Играх под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России. В Пхёнчхане они завоевали 17 медалей (две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград). Золото выиграли российские хоккеисты, победившие в финале сборную Германии, и фигуристка Алина Загитова, ставшая чемпионкой в женском одиночном катании.
В заключительный день Игр исполком Международного олимпийского комитета оставил в силе дисквалификацию Олимпийского комитета России. Он должен быть восстановлен в правах до конца текущей недели при условии, что проверка
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