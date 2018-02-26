Фетисов: Россия была в 55 секундах от позора на ОИ, но всё превратилось в сказку

«Конечно, валидольная игра. Я думал, будет намного проще. Но это очередное подтверждение того, что в олимпийский финал просто так не выходят. Конечно, мы, с одной стороны, рады, а с другой — должны понимать, что были в 55 секундах от позора. Волшебство и огромное желание ребят выиграть в итоге превратилось в сказку, которая, уверен, будет описана в книгах и показана в фильмах. Самое главное, что у нас появились новые герои — Гусев и Капризов. Это молодые пацаны, которые ворвались в элиту нашего хоккея, где очень много выдающихся игроков.



Хотел бы поздравить капитана Дацюка, которого я брал в Солт-Лейк-Сити. Ковальчук в то время был 19-летним пацаном, который никому не был известен. Это те ребята, которые очень здорово сыграли 16 лет назад, и я рад за них, горжусь, что они сумели дотерпеть и принесли огромную радость в нашу страну. Уверен, сейчас тысячи мальчишек пойдут за этими ребятами в спорт, будут получать радость. Они молодцы. Это настоящий праздник веры, огромного трудолюбия, умения вовремя собраться и принести радость всей стране. Поздравляю всех. Молодцы», — рассказал Фетисов в эфире «России 1».