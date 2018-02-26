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26 февраля 2018, 19:42 | Хоккей | Чемпионат.com

Фетисов: Россия была в 55 секундах от позора на ОИ, но всё превратилось в сказку

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал победу сборной России в финале ОИ-2018 над командой Германии со счётом 4:3 ОТ.

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© AFP 2018
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«Конечно, валидольная игра. Я думал, будет намного проще. Но это очередное подтверждение того, что в олимпийский финал просто так не выходят. Конечно, мы, с одной стороны, рады, а с другой — должны понимать, что были в 55 секундах от позора. Волшебство и огромное желание ребят выиграть в итоге превратилось в сказку, которая, уверен, будет описана в книгах и показана в фильмах. Самое главное, что у нас появились новые герои — Гусев и Капризов. Это молодые пацаны, которые ворвались в элиту нашего хоккея, где очень много выдающихся игроков.

Хотел бы поздравить капитана Дацюка, которого я брал в Солт-Лейк-Сити. Ковальчук в то время был 19-летним пацаном, который никому не был известен. Это те ребята, которые очень здорово сыграли 16 лет назад, и я рад за них, горжусь, что они сумели дотерпеть и принесли огромную радость в нашу страну. Уверен, сейчас тысячи мальчишек пойдут за этими ребятами в спорт, будут получать радость. Они молодцы. Это настоящий праздник веры, огромного трудолюбия, умения вовремя собраться и принести радость всей стране. Поздравляю всех. Молодцы», — рассказал Фетисов в эфире «России 1».
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25 Февраля, 07:10 Зрители 5075 Финал Gangneung Hockey Centre
Россия 4:3
Овертайм
(1:0, 0:1, 2:2)
Германия
Главные тренеры
Олег Знарок Марко Штурм
Вратари
Кошечкин В. 58:37 (Кошечкин В. 59:04) Аус ден Биркен Д.
1-й период
00:15 Сергей Андронов
Кристиан Эрхофф 11:52
19:59 Вячеслав Войнов (Н. Гусев, К. Капризов)
2-й период
Феликс Шютц (Б. Мацек, П. Хагер) 29:32
Патрик Раймер 29:49
3-й период
53:21 Никита Гусев (К. Капризов, П. Дацюк)
Доминик Кахун (Я. Элиц, Ф. Мауэр) 53:31
Йонас Мюллер (Я. Элиц, Ф. Хердлер) 56:44
57:49 Сергей Калинин
59:04 Никита Гусев (К. Капризов, Арт. Зуб)
Овертайм
Патрик Раймер 69:11
69:40 Кирилл Капризов (Н. Гусев, В. Войнов)
Статистика
4 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Марк Лемелин (США)

Хоккей

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