42 процента россиян верили в то, что в Пхенчхане сборная завоюет медалей больше, чем в Сочи

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Напомним, сборная России выступала под нейтральным флагом и в статусе «олимпийских атлетов из России». Только 18 процентов россиян согласились с тем, что решение МОК в отношении российских спортсменов — справедливо и направлено на защиту от допинга в профессиональном спорте. 73 процента опрошенных посчитали, что данные обстоятельства стали политическим заказом, направленным против наших спортсменов.

Молодежь до 24 лет была настроена несколько иначе — в этой возрастной категории только 51 процент респондентов согласились с политической подоплекой решения МОК.

Принимая во внимание веру опрошенных в несправедливость и ангажированность решений в отношении российских спортсменов, 30% наших граждан сочли, что Россия должна была бойкотировать Игры и отказаться выступать под нейтральным флагом. При этом мужское население России оказалось настроено решительнее, чем женское — 34 процента против 26 согласилось или абсолютно согласилось с данным утверждением.

Интересные данные прогноза по количеству завоеванных россиянами медалей. 39 процентов от всех респондентов верили, что спортсмены завоюют от 10 до 20 медалей и только 22 процента опрошенных не ждали золота.

Тем не менее, 41% россиян сочли, что без ведущих российских спортсменов игры потеряли для них всяческий интерес. 51 процент утверждал, что не смотрел трансляции Игр в Корее, а 9 процент, напротив, не собирались смотреть Олимпиаду, но стали болеть за россиян из чувства противоречия.

Многие продолжали верить в силу воли и духа российских спортсменов — 42 процента верили в то, что россияне покажут лучший результат, чем на домашней Олимпиаде в Сочи. Тем не менее, результат оказался существенно ниже сочинского — наша команда заняла 13-е место в медальном зачете, завоевав 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых наград.