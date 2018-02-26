Первое за 26 лет золото хоккеистов, 15 медалей Марит Бьорген и 1000-я награда Ханю. Главные рекорды и достижения Пхёнчхана

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Первое хоккейное золото в современной российской истории

Каждая медаль наших спортсменов на прошедших Олимпийских играх вызывала у болельщиков особую гордость, но отдельным достижением стал титул, который последний раз удавалось завоевать 26 лет назад. Речь, конечно, о золоте российских хоккеистов. Последний раз они поднимались на высшую ступень пьедестала на Олимпиаде 1992 года в составе сборной СНГ под олимпийским флагом. На двух следующих олимпийских турнирах россияне завоевали серебро и бронзу. После этого матчи за медали упорно не покорялись нашей сборной: сначала был проигранный матч за 3-е место, а затем и вовсе два вылета в четвертьфинале. В 2018 году, спустя 20 лет, они, наконец, оказались в финале, вновь выступая под олимпийским флагом. Их соперником стала неуступчивая сборная Германии, которая, в свою очередь, так далеко на Олимпийских играх не доходила ещё никогда. Исход матча решила победная шайба Кирилла Капризова в овертайме: россияне завоевали первое в современной истории золото, а немцы — не менее историческое серебро.

Дольше всех эту победу ждали Илья Ковальчук и Павел Дацюк: они шли к ней пять олимпийских циклов. Ковальчук стал самым ценным игроком олимпийского турнира и побил рекорд Павла Буре по количеству голов за сборную России на Олимпийских играх, а Дацюк вошел в «Тройной золотой клуб». Там только победители Олимпийских игр, чемпионатов мира и обладатели Кубка Стэнли. Всего — 29 человек.

Рекорд по количеству медалей

Сборная Норвегии заняла первое место в неофициальном общекомандном зачёте, завоевав 39 медалей — 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых, и побила рекорд по общему количеству наград на зимних Олимпийских играх. Предыдущее достижение в 37 медалей было установлено спортсменами сборной США в 2010 году на Играх в Ванкувере.

Наибольший вклад в эту победу внесла легендарная лыжница Марит Бьорген: она завоевала в Пхёнчхане пять медалей в пяти гонках, в результате чего стала самой титулованной спортсменкой в истории зимних Олимпийских игр. Всего на счету 37-летней норвежки 8 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых награды. По восемь золотых и четыре серебряных медали есть также у её соотечественников лыжника Бьорна Дэли и биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена, однако Бьорген обходит их по числу бронз (у Дэли — ноль, у Бьорндалена — одна).

Первая олимпийская чемпионка в горных лыжах и сноуборде

22-летняя чешская спортсменка Эстер Ледецке показала уникальное достижение: в Пхёнчхане она завоевала золотые медали в сноуборде и в горных лыжах.

Родной вид спорта Ледецке — сноуборд. Она — двукратная чемпионка мира в параллельном гигантском слаломе. В горнолыжном супергиганте она выступает всего два года, но в борьбе за олимпийское золото обошла таких именитых соперниц, как Анна Файт и Линдси Вонн.

Таким образом, чешка стала первой женщиной в истории зимних Олимпийских игр, которой удалось завоевать два золота в разных видах спорта. Среди мужчин подобное показывали лишь двое в далёких 20-х годах прошлого века.

Первая медаль россиянки на дистанции 5 000 м

Одна из трёх представителей нашей сборной в конькобежном спорте в Пхёнчхане Наталья Воронина завоевала историческую бронзовую медаль на дистанции 5 000 м. Она признавалась, что в Корее ей было тяжело без тренера и партнёрш по команде.

Именно это стало основной причиной неудачи Натальи на дистанции 3 000 м, на которой она была одним из фаворитов, но заняла лишь 10-е место.

Она сильно переживала эту неудачу, но тренер Павел Абраткевич, с которым спортсменка постоянно была на связи, заставил её вновь поверить в себя. Как итог — на «пятёрке» Наталья смогла собраться и показать лучший результат, который когда-либо был у конькобежек из России на Олимпийских играх.

1000-я золотая медаль

17 февраля в Пхёнчхане был разыгран 1000-й комплект наград. Обладателем юбилейной золотой медали стал японский фигурист Юдзуру Ханю, опередивший по итогам короткой и произвольной программ соотечественника Шому Уно и испанца Хавьера Фернандеса.

Олимпийский чемпион Сочи стал первым за 66 лет фигуристом, сумевшим защитить свой титул. Последним, кому это удавалось сделать, был американец Ричард Бартон, который стал лучшим на Олимпиадах в 1948 и 1952 годах.

Первая за 30 лет медаль россиянина в лыжной гонке на 15 км свободным стилем

21-летний лыжник Денис Спицов завоевал в Пхёнчхане три медали, в том числе, бронзу в гонке на 15 км свободным стилем. Последний раз наши лыжники поднимались на олимпийский пьедестал в этой гонке в 1988 году в Калгари, Михаил Девятьяров тогда выиграл золото, а Владимир Смирнов — бронзу.

Первая российская медаль в ски-кроссе

Через три дня после первой за 12 лет медали россиянина в акробатике, которую завоевал Илья Буров, свой вклад в историю нашего фристайла внёс Сергей Ридзик. Он довольно уверенно дошёл до финала в ски-кроссе и, казалось, может побороться за золото.

Но в планы Сергея вмешался соперник из Канады, который потерял равновесие и зацепил его. Ридзик сумел подняться и спокойно финишировал третьим, принеся России первую в истории медаль в ски-кроссе.

Два первых места в соревнованиях по бобслею в двойках

Сразу два экипажа показали одинаковое время в соревнованиях бобов-двоек. Канадцы Джастин Криппс / Александр Копач и немцы Франческо Фридрих / Торстен Маргис завершили четыре заезда с суммарным временем 3 минуты 16,86 секунды. В итоге оба экипажа стали обладателями золотых наград, а бронзу получили Оскарс Мелбардис и Янис Стренга из Латвии, отставшие от лидеров на 0,05 секунды.

Ранее такое случалось лишь дважды: в 1998 году, когда золото разделили экипажи из Канады и Италии, и в 1968 году, когда представители Италии и ФРГ показали одинаковое время, но первое место отдали итальянцам.

Самая титулованная биатлонистка в истории

В Пхёнчхане женская сборная Белоруссии по биатлону сенсационно победила в эстафете, в результате чего Дарья Домрачева стала четрёхкратной олимпийской чемпионкой, что до этого не удавалось никому из биатлонисток. Ранее на Олимпийских играх в Сочи Дарья выиграла три личные гонки (пасьют, индивидуальную гонку и масс-старт). По три олимпийских золотых медали есть только в активе Анастасии Кузьминой и Кати Вильхельм.