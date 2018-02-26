Хоккеист сборной Швеции Энрот: На Играх в Сочи понравилось больше, чем в Пхенчхане
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Вратарь сборной Швеции по хоккею и минского «Динамо» Юнас Энрот заявил, что на Олимпиаде-2014 в Сочи ему понравилось ему больше, чем на Играх в Пхенчхане.
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«Это прекрасный опыт. Нахождение там дает много позитива. Правда, было бы гораздо лучше, если бы мы одолели немцев в четвертьфинале. Тем не менее Игры останутся хорошим воспоминанием на всю жизнь. Если вы спросите меня, я скажу, что в Сочи понравилось больше. Однако и в Пхенчхане все равно довелось увидеть много интересного», — сказал Энрот, слова которого приводятся на сайте «Динамо».
На Олимпийских играх в Пхенчхане сборная Швеции дошла до четвертьфинала, где уступила команде Германии. Энрот провел на турнире один матч. На Играх в Сочи шведы с Энротом в составе завоевали серебро, уступив в финале канадцам.
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