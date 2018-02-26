Жуков: Если МОК в ближайшие часы восстановит ОКР, то ОИ-2018 можно считать успешными

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Если же в течение ближайших часов с ОКР будет снято временное отстранение, над чем мы в непрерывном режиме работали последние два месяца, то можно будет с уверенностью сказать — Олимпийские игры-2018 завершились. Успешно», — сказал Жуков, слова которого приводит пресс-служба ОКР.

Исполком МОК 5 декабря приостановил членство ОКР, но разрешил «чистым» россиянам выступить на Олимпиаде в Пхенчхане под олимпийским флагом в статусе «спортсмены-олимпийцы из России» (OAR). Решение было принято по итогам работы комиссий МОК, которые занимались перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпиады в Сочи и анализом информации о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. В докладе комиссии Самуэля Шмида отмечалось, что доказательств поддержки высшими госорганами власти РФ «допинговой системы» найдено не было.