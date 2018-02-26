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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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26 февраля 2018, 17:14 | Олимпизм | Р-Спорт

Жуков: Если МОК в ближайшие часы восстановит ОКР, то ОИ-2018 можно считать успешными

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Вероника Столбунова. Если в течение нескольких часов Международный олимпийский комитет (МОК) восстановит членство Олимпийского комитета России (ОКР), то можно будет сказать, что Олимпийские игры-2018 завершились успешно, заявил глава ОКР Александр Жуков.

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© РИА "Новости"

«Если же в течение ближайших часов с ОКР будет снято временное отстранение, над чем мы в непрерывном режиме работали последние два месяца, то можно будет с уверенностью сказать — Олимпийские игры-2018 завершились. Успешно», — сказал Жуков, слова которого приводит пресс-служба ОКР.

Исполком МОК 5 декабря приостановил членство ОКР, но разрешил «чистым» россиянам выступить на Олимпиаде в Пхенчхане под олимпийским флагом в статусе «спортсмены-олимпийцы из России» (OAR). Решение было принято по итогам работы комиссий МОК, которые занимались перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпиады в Сочи и анализом информации о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. В докладе комиссии Самуэля Шмида отмечалось, что доказательств поддержки высшими госорганами власти РФ «допинговой системы» найдено не было.

МОК заранее анонсировал возможность снятия дисквалификации ОКР и прохода российских спортсменов во время церемонии закрытия по стадиону под своим флагом, для этого делегации OAR надо было выполнить ряд условий. Однако после того как на Играх были зарегистрированы допинг-случаи с участием керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой, МОК не разрешил российским спортсменам пройти на церемонии закрытия под флагом страны.
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