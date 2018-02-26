Ковальчук собрался в НХЛ. Кто за ним?

Василий Кошечкин

Кем приехал: самый ценный игрок прошлого плей-офф, 34-летний Кошечкин и в этом году продолжил тащить «Магнитку», а вернувшись в сборную после долгого отсутствия, легко выиграл конкуренцию у молодых товарищей.



Кем вернулся и что дальше: в Василии тренерский штаб не сомневался ни минуты, даже после стартовой неудачи. Провёл все матчи на турнире, отдохнув лишь в одном периоде, был признан лучшим вратарём Олимпиады и включён в символическую сборную.



Василий — такая же неотъемлемая часть «Магнитки», как Мозякин. Что касается чемпионатов мира, то в последние годы Кошечкин либо сам отказывался ехать после трудного сезона, либо его не тревожили, делая ставку на ребят из НХЛ. Вероятно, так будет и дальше. Теперь уж точно ехать на мировое первенство имеет смысл только основным вратарём.

Илья Сорокин

Кем ехал: перед сезоном предполагалось, что Илья будет бороться за роль первого вратаря сборной. На деле получилось иначе, но Сорокин всё равно остаётся одним из самых талантливых россиян в своём возрасте.



Кем вернулся и что дальше: Сорокин отыграл один период, а на большее и нельзя было рассчитывать, когда на турнире всего шесть матчей и все — важные.



У него ещё есть пару лет, чтобы привести ЦСКА к кубку Гагарина, а за океаном за ним давно следят в «Айлендерс». Нет сомнений, что Илья однажды будет играть в НХЛ.



В сборной ему пока тоже сложно рассчитывать на что-то большее, чем второй номер.

Игорь Шестёркин

Кем приехал: у Шестёркина, в отличие от его друга Сорокина, пока не получается полностью выиграть конкуренцию в клубе, но с Коскиненом они уже играют поровну. К Олимпиаде его готовили давно и планомерно, но он и на чемпионатах мира ни разу не сыграл и вновь ехал лишь третьим вратарём.



Кем вернулся и что дальше: единственный из всех игроков сборной, кто не сыграл ни минуты.



В сборную наверняка опять попадёт, и снова в том же статусе, что и раньше. Основным вратарём будет кто-то более опытный, Сорокину дадут сыграть пару матчей, а Игорь просто будет с командой.



Уже через несколько лет всё может измениться. Шестёркин нацелен на «Рейнджерс», где играет его кумир Хенрик Лундквист. Несомненно, он уедет за океан, а дальше — всё в его руках.

Вячеслав Войнов

Кем уехал: Слава сейчас — сильнейший наш защитник по эту сторону океана, человек, который одинаково комфортно чувствует себя в атаке и у собственных ворот.



Кем вернулся и что дальше: всю Олимпиаду его пинали в американских СМИ, возмущаясь тем, что Славу, обвинённого в домашнем насилии в США, допустили до Игр. Но он, кажется, действительно не обращал на это внимания. А если и обращал, то на его игре это не сказалось нисколько. Войнов был неподражаем, и заслуженно получил звание лучшего защитника турнира и включён в символическую сборную.



Несмотря на нападки в заокеанских СМИ, наверняка постарается вернуться в НХЛ. Сделать это будет непросто. Во-первых, лига пока не сняла бессрочную дисквалификацию, а затем надо будет решать миграционные проблемы. Но это после сезона, а в мае у Войнова будет шанс вступить в Тройной золотой клуб.

Владислав Гавриков

Кем уехал: в 21 год Гавриков уже был бронзовым призёром ЧМ, не говоря о серебре «молодёжки». Сходу стал защитником первой пары в СКА, его место в олимпийском составе было неоспоримо.



Кем вернулся и что дальше: Как и на ЧМ, в Корее сполна подтвердил, что является одним из наших лучших защитников. «Домосед» Гавриков не только был надёжен у своих ворот, но и вновь проявил умение редко, но невероятно метко подключаться к атакам. Его гол в полуфинале с чехами — просто сказка.



Контракт Владислава со СКА действует ещё год. Наверняка он успеет выиграть кубок Гагарина, а затем… Его ещё с прошлого года ждут в «Коламбусе». Карьера молодого чемпиона только начинается, скоро он отправится в НХЛ помогать Бобровскому и Панарину.

Никита Нестеров

Кем уехал: в 2015-м Никита играл в финале Кубка Стэнли, но полноценно закрепиться в НХЛ не смог, хотя имел для этого данные. Второй бомбардир-защитник ЦСКА, он набрал немногим меньше очков, чем иные нападающие команды. В сборной рассчитывали, что Нестеров станет, кроме прочего, и подспорьем в атаке.



Кем вернулся и что дальше: блеснуть результативной игрой не вышло, Никита за весь турнир отметился одним голом, хотя часто выходил в большинстве. Были шероховатости и в игре в защите, но кто судит победителей?



Ещё летом, только вернувшись в КХЛ, Никита чётко обозначил свои цели — выиграть Олимпиаду, кубок Гагарина и чемпионат мира. Одна задача выполнена, две — на очереди. Время у Никиты есть, в ближайшее время он не планирует уезжать и будет продолжать цементировать оборону и радовать голами болельщиков ЦСКА.

Богдан Киселевич

Кем уехал: ещё один ведущий защитник ЦСКА, который проводил больше всех времени на площадке, один из лучших в своём амплуа по показателю полезности. После яркого дебюта на ЧМ и прекрасной игры в этом сезоне его место в сборной на Олимпиаде также не вызывало вопросов.



Кем вернулся и что дальше: мог провести турнир сильнее, особенно это заметно на фоне ЧМ-2017, где Киселевич стал лучшим снайпером-защитником и заработал «+9». Но тренеры всё равно ему доверяли, Богдан не пропустил ни одного матча и стал третьим по игровому времени в сборной.



На Киселевича уже облизываются некоторые клубы НХЛ. Весной контракт с ЦСКА заканчивается, Богдану во время Олимпиады исполнилось 28 лет, если ехать, то сейчас.

Артём Зуб

Кем уехал: последний год для 22-летнего хабаровчанина стал просто волшебным. Переход в СКА, кубок Гагарина, дебют на ЧМ, Олимпийские игры. Несомненно, это талантливый и перспективный игрок, но всё равно, кто бы мог подумать?



Кем вернулся и что дальше: Артём с четырьмя передачами закончил турнир ни много ни мало, а вторым бомбардиром-защитником среди россиян. Да и «+3» в графе «полезность» — не самый плохой результат.



Со СКА Зуб связан обязательствами до 2020 года и вряд ли сейчас загадывает, что будет дальше. К тому времени, скорее всего, уедут и Войнов, и Гавриков, а потенциал Артёма позволяет дорасти до ведущего оборонца команды. В «Амуре», кстати, он уже был в такой роли.

Андрей Зубарев

Кем уехал: самым возрастным защитником россиян — 30 лет — и далеко не самым очевидным игроком сборной. Но в его пользу говорили золото ЧМ и кубок Гагарина, добытые со Знарком, и самоотверженная игра у своих ворот.



Кем вернулся и что дальше: старый конь борозды точно не испортил — Зубарев заработал «+5», среди защитников больше только у Войнова с Гавриковым. Лучшее меньшинство на турнире — и его заслуга тоже, россияне пропустили лишь один гол с 22 попыток.



Вряд ли СКА захочет расстаться с олимпийским чемпионом и подпишет с ним новый контракт.

Егор Яковлев

Кем приехал: запасным игроком, но травма Хафизуллина открыла Егору дорогу в Пхёнчхан.



Кем вернулся и что дальше: после «-2» Марченко в первом матче со Словакией заменил его в составе, но был седьмым защитником. Ожидаемо играл меньше всех, но заработал «+2» и отметился передачей. А вкупе с олимпийским золотом, что ещё надо?



Контракт Яковлева, которого в своё время СКА переманил из «Локомотива», подходит к концу, но будет логично предположить, что он останется в команде.

Алексей Марченко

Кем приехал: должен был вместе с Нестеровым составить вторую пару защиты, но после «-2» в стартовом матче сел в запас. За дальнейшими успехами команды наблюдал с трибун.



Кем вернулся и что дальше: Марченко скорее стал жертвой обстоятельств — сборная начала победную поступь и тренеры не хотели ничего менять. Алексея и дальше будут привлекать к играм национальной команды. В ЦСКА на своего вернувшегося из НХЛ игрока тоже рассчитывают.

Павел Дацюк

Кем приехал: легенда мирового хоккея, Волшебник шайбы и клюшки, Дацюк полсезона залечивал старые травмы, а в клубе обращались с ним с максимальной осторожностью, чтобы сохранить ценный актив целым к Пхёнчхану. В 39 лет он отправился на свои пятые Игры.



Кем вернулся и что дальше: после поражения от Словакии Дацюк обрёл новых партнёров — молодых Капризова и Гусева, и сам вспомнил молодость, составив с ними самое фееричное звено нашей команды. По итогам турнира Дацюк вошёл в символическую сборную. Он побил рекорд Олимпиад по показателю полезности, осуществил мечту об олимпийском чемпионстве и вошёл в элитный Тройной золотой клуб. Легенда, что тут скажешь. Своей карьерой он более чем заслужил это.



Павел добился всего, чего только может желать хоккеист. Осталось напоследок сыграть за родной «Автомобилист»… А контракт со СКА заканчивается уже весной.

Илья Ковальчук

Кем приехал: Ковальчука знают все, это один из самых ярких российских нападающих. Лучший бомбардир КХЛ в этом сезоне, лидер сборной. Летом он ещё на год остался в СКА, чтобы сыграть на своей пятой Олимпиаде.



Кем вернулся и что дальше: Илья был признан самым ценным игроком турнира, вошёл в символическую сборную. Разделил с Капризовым звание лучшего снайпера, забив пять голов. Ковальчук отдал всего себя на этих Играх и светился счастьем в победной раздевалке.



Илье скоро стукнет 35, но он давно не был в такой фантастической форме. Он не хочет отставать от Дацюка и рвётся в Тройной золотой клуб. Золото ЧМ и ОИ уже есть, и после сезона Илья уже точно вернётся в НХЛ. Такого Ковальчука будут готовы оторвать с руками!

Никита Гусев

Кем приехал: Никита — настоящая звезда. Хитрющий, невероятный нападающий с полной авоськой сумасшедших финтов и фишек. Человек, который всегда умеет придумать гол из ничего и вытащить игру.



Кем вернулся и что дальше: стал лучшим бомбардиром и нападающим турнира. Перед стартом Олимпиады мы писали, что Гусев будет одним из ключевых факторов победы сборной, так и случилось. Какими передачами он «кормил» Капризова! А его голы в финале? Особенно второй, за 56 секунд до конца, в меньшинстве… На одном желании, когда болельщики в ужасе грызли ногти. Никита стал главным героем этой Олимпиады.



Ещё год он точно будет радовать болельщиков Питера своей игрой, а дальше наверняка уедет в НХЛ. Такой талантище должен греметь на весь мир!

Кирилл Капризов

Кем приехал: в середине января коллега Ерыкалов задавался вопросом, доедет ли вообще 20-летний Капризов до Олимпиады. Ведь есть и более проверенные бойцы на его место, да и прицел у Кирилла порядком сбился — один гол в КХЛ с начала года. А ведь самородок из Новокузнецка — самый яркий российский нападающий своего года.



Кем вернулся и что дальше: в звене с Дацюком и Гусевым незабвенно творил, оформил единственный хет-трик на Олимпиаде, стал лучшим снайпером турнира и автором золотого гола. Одним словом, будущая звезда мирового хоккея явил себя свету во всей красе.



Кирилл задрафтован «Миннесотой», но ещё два года будет выступать в ЦСКА. А затем его ждёт НХЛ. Брюс Будро уже вовсю мечтает о Капризове.

Сергей Мозякин

Кем приехал: лучший бомбардир в истории отечественных чемпионатов, двукратный чемпион мира, двукратный обладатель кубка Гагарина, гениальный игрок и просто всеми любимый Мозякин дебютировал на Олимпиаде в 36 лет. Всё-таки доехал!



Сергей только восстановился от травмы, у него не было ясного места в составе, и ему отводили роль джокера, который будет выходить на большинство и курсировать по разным звеньям.



Кем вернулся и что дальше: всё так и получилось. Мозякин, конечно, не феерил в каждом матче, как Гусев, но принял свою роль, играя по три-четыре минуты за период. Забил гол в большинстве и сделал шикарную передачу на Прохоркина, а всего набрал четыре очка. В концовке полуфинала и начиная с третьего периода финала не играл. На авансцену вышли более молодые герои, но главное, что Сергей теперь — олимпийский чемпион.



Мозякин перед отъездом в Корею продлил контракт с «Магниткой» на два года и не оставляет надежд выйти на лёд вместе с сыном, которому сейчас 16 лет.

Сергей Андронов

Кем приехал: капитан ЦСКА завоевал место в сборной не яркой результативной игрой, а бойцовским характером и умением прессинговать. Ему было уготовано место в четвёртой тройке.



Кем вернулся и что дальше: после поражения на старте его связку с Телегиным расформировали, и Андронов оказался в звене с Ковальчуком. Такой ход конём поначалу вызвал недоумение, но решение оказалось выигрышным. Сергей показал, что не хуже Дацюка может отдавать шикарные пасы. Четыре из пяти своих голов Илья забил именно с его передач.



В ЦСКА он вернётся к привычным обязанностям и будет выходить с Телегиным, а не с тем же Капризовым. Но если Ковальчук и Андронов сыграют ещё вместе за сборную, то про их связку тренеры наверняка вспомнят.

Иван Телегин

Кем приехал: Телегин и Андронов — неразлучная парочка, и на Олимпиаде они вместе должны были выполнять свои функции — брать за счёт скорости, перехватывать инициативу, задавливать движением и выходить на меньшинство.



Кем вернулся и что дальше: лишившись привычного партнёра, Иван остался в четвёртом звене. Свои задачи выполнял, а самым ярким моментом стала чумовая передача на гол Гаврикову в полуфинале.



ЦСКА стал для Ивана почти родным. Его очень хотели видеть в Питере, но москвичи не отпустили. А уж в сборную Знарка он всегда вернейший кандидат.

Сергей Калинин

Кем приехал: после возвращения из НХЛ Сергей стал играть гораздо результативнее и разностороннее, а в Корее должен был выходить в четвёртом звене «энерджайзеров» с Телегиным и Андроновым.



Кем вернулся и что дальше: начиная со второго матча играл в одной из ударных троек с Ковальчуком и Андроновым, выходил в большинстве и набрал три очка. Звено, которое, казалось, было собрано вследствие паники после поражения, на деле сработало здорово.



Работящий и универсальный Калинин нужен Знарку и в СКА, и в сборной. Сам Сергей дверь в НХЛ для себя не закрыл, но с новой попыткой придётся подождать как минимум два года.

Николай Прохоркин

Кем приехал: Николай — парень не без таланта, но среди кандидатов в сборную у него были достойные конкуренты. Однако у Прохоркина был небьющийся козырь — прописка в СКА. Не помешало даже полное отсутствие опыта на международных турнирах, не считая Евротура.



Кем вернулся и что дальше: Прохоркин — единственный в сборной с минусом в графе полезность, не считая Марченко. Во время разгрома Словении 8:2 Коля умудрился схватить «-2». Правда, потом исправился, сделав дубль в ворота США, только в той игре он и смог себя хорошо проявить. Прохоркина сажали на скамейку в концовках решающих матчей, и вряд ли позовут в сборную в мае. Ну, а в СКА у него всё нормально, за это пока можно не беспокоиться.

Александр Барабанов

Кем приехал: молодого петербуржца Знарок не только знает по клубу, но и проверил на последнем ЧМ. Александр временами показывает классную игру, но пока не хватает стабильности. Впрочем, когда сборная ставит на сыгранность, а ты родился в Петербурге, не стоит удивляться билету на Олимпиаду.



Кем вернулся и что дальше: тройка с Барабановым, Прохоркиным и Широковым показала самую слабую игру из всех звеньев. Тем не менее, Александр демонстрировал свои фирменные кренделя за воротами и хорошо удерживал шайбу. Словом, в грязь лицом не ударил, хоть и набрал только два очка.



Саше 23, у него есть два кубка Гагарина, золото Олимпиады и потенциал для роста. Остаётся его реализовать. Шансы в сборной ещё будут.

Сергей Широков

Кем приехал: Сергей давно не показывал такой результативности, как в этом сезоне в КХЛ. И раздавал, и забивал. И в звене сборной у него были сплошь знакомые партнёры.



Кем вернулся и что дальше: Широков не получал много игрового времени, да и практически ничем не запомнился, но вряд ли ему стоит беспокоиться, что в сборную больше не позовут. Контракт со СКА хоть и подходит к концу, но пока командой руководит Знарок, Широков оттуда точно не уйдёт.

Илья Каблуков

Кем приехал: вытеснив из состава более разносторонних центров, работяга Каблуков, для которого раньше Евротур был пределом, получил право сыграть на Олимпиаде.



Кем вернулся и что дальше: появился в составе во втором матче после того, как Шипачёв угодил в опалу, и своё место уже не отдавал. Не прыгнул выше головы, не провалился. Набрал три очка, выходил, когда надо было удержать счёт, хорошо показал себя на вбрасываниях. Словом, типичный Каблуков.



После исторической победы Илья может наравне с тем же Андроновым и Телегиным рассчитывать на следующие вызовы в сборную. Вряд ли ещё год назад он мог рассчитывать на такое развитие событий.

Михаил Григоренко

Кем приехал: Михаил давно ходит в перспективных, и в плане мастерства и техники у него всё есть. Возвращаясь из НХЛ, он держал в уме Пхёнчхан, и угадал.



Кем вернулся и что дальше: 1+3 — неплохой показатель, особенно если ты играешь в четвёртом звене.



Григоренко пришёлся ко двору в ЦСКА и проведёт там ещё пару лет. Он рассчитывает окрепнуть, чтобы вновь отправиться покорять НХЛ. Шансы сыграть на чемпионате мира у него тоже есть.

Вадим Шипачёв

Кем приехал: Шипачёв после неудачи в НХЛ возвращался в СКА отнюдь не триумфатором. Боссы клуба даже высказывались, что сборной он не нужен, но потом смилостивились и приютили опального форварда. Тот сразу ответил результативной игрой, как будто и не уезжал.



Кем вернулся и что дальше: одного матча хватило, чтобы больше ни разу не выйти на олимпийский лёд. Знарок далеко не в первый раз сажает Шипачёва в запас в играх за сборную. Медаль, конечно, он получил, но вряд ли рассчитывал так себя «проявить».



Вадиму нужно налаживать отношения со сборной, чтобы играть в ней более заметную роль. Ну, а в СКА, даже с учётом двустороннего контракта, на него пока рассчитывают.