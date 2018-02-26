Замена Олимпиаде. Жертвы МОК вышли на соревнования в России

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В то время, как из Пхенчхана в Москву летит рейс с нашими участниками завершившейся зимней Олимпиады, в России уже начались первые из серии соревнований, которые многие называют «альтернативными Играми» — в деревне Кононовская Архангельской области соревнуются около 400 лыжников, в том числе и те, кто не дождался от МОК допуска на соревнования в Корею.

НЕАЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИГРЫ

На самом деле, конечно, называть эти соревнования Играми можно лишь с большой натяжкой. На деле они не имеют никакого отношения к олимпийскому движению и ОКР, что накануне подтвердил вице-президент организации Станислав Поздняков. Ведь хоть Олимпиада и является самым престижным турниром в мире спорта, но по сути это раскрученный и очень дорогой бренд, у которого есть конкретный хозяин — МОК.

И об этом россиянам недавно недвусмысленно напомнили решениями различных комиссий и CAS, которые закрыли ряду наших ведущих спортсменов дорогу в Пхенчхан. Некоторым — на весьма сомнительных основаниях. Но как постановил спортивный суд, МОК имел на это полное право — как организатор Игр, международный комитет имеет полное право формировать критерии допуска на собственное усмотрение. И ОКР, проходящему процесс восстановления в МОК, явно не с руки ссориться с вышестоящей организацией.

Поэтому прямой связи с Играми у Открытых всероссийских соревнований нет, олимпийской символики на них вы не увидите — они организованы Министерством спорта. Идею их проведения чиновники озвучили сразу, как только стало понятно — некоторым лидерам сборных дорога в Корею будет заказана, перспективы других туманны. Об этом говорили и министр спорта Павел Колобков, и вице-премьер Виталий Мутко. А распоряжение о проведении стартов глава правительства Дмитрий Медведев подписал 12 февраля — через три дня после начала Олимпиады.

Как выяснилось чуть позже, соревнования охватят шесть наиболее пострадавших от санкций МОК дисциплин — лыжные гонки, биатлон, конькобежный спорт, шорт-трек, бобслей и скелетон. И кое-что с Олимпиадой их все-таки будет роднить — как обещали руководители отечественного спорта, на альтернативных стартах отстраненным от выступлений в Пхенчхане атлетам можно будет получить финансовую компенсацию, ведь призовые здесь будут самыми что ни на есть олимпийскими. Например, победителям в каждом виде программы обещано по 4 миллиона рублей.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BfphsPjldJD/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BfphsPjldJD/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Подготовка к следующему этапу Кубка Мира в Лахти идёт полным ходом! Сейчас мы в #Малиновке на Финале Кубка России. У нас тут своя атмосфера - на улице мороз -20С. #россия #russia @guberniev_dmitry @am__romanov @trifanov #адидас #adidas @adidasrussia</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/retivykh_gleb/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> G l e b R e t i v y k h</a> (@retivykh_gleb) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-26T05:52:43+00:00">Фев 25, 2018 в 9:52 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПОВЫШЕНИЕ СТАТУСА

Организованные в России соревнования сложно сравнивать с Играми и потому что они проходят в разных регионах страны и в разное время. То есть не являются комплексными и вообще не слишком связаны друг с другом.

Строго говоря, ни в одном из видов спорта не стали изобретать велосипед и организовывать что-то с нуля. В федерациях изучили собственный календарь и просто повысили статус наиболее подходящим для этого стартам. Так, в шорт-треке Открытые соревнования пройдут с 29 марта по 1 апреля в Петербурге, где планировалось провести чемпионат страны на отдельных дистанциях.

В биатлоне и бобслее со скелетоном турниры для отстраненных атлетов также пройдут в рамках чемпионатов России — в Ханты-Мансийске и Сочи соответственно. И, например, биатлонному первенству это пойдет явно на пользу — если в бобслее на главный турнир внутреннего календаря по традиции съезжаются все сильнейшие, то лидеры национальных сборных по биатлону зачастую игнорируют чемпионат России, проходящий уже после завершения международного сезона. Теперь же в столицу Югры приедет весь цвет российского биатлона, а может, и кто-то из звездных иностранцев.

Соревнования по конькобежному спорту, которые будут проведены с 23 по 25 марта в Коломне, обычно называются «на призы Валерия Муратова» и организуются ежегодно. Теперь они также соберут очень приличную компанию участников.

Лыжники уже выступают в деревне Кононовской Архангельской области, где в эти дни должен был проходить финальный этап Кубка России. Накануне Глеб Ретивых, об отсутствии которого в Корее так жалел Александр Большунов, выиграл там индивидуальный спринт классическим стилем, опередив в финале Александра Панжинского, который уже успел вернуться из Кореи. У женщин первое и второе места достались Наталье Матвеевой и Евгении Шаповаловой. А вот в «разделке» коньковым стилем, открывавшей программу турнира, не обошлось без сюрпризов — лидер национальной сборной Сергей Устюгов внезапно показал только 69-й результат, олимпийский чемпион Александр Легков — 20-й, а победил не слишком известный Артем Мальцев, опередивший серебряного призера Максима Вылегжанина почти на 14 секунд.