Замена Олимпиаде. Жертвы МОК вышли на соревнования в России
Стартовали Открытые всероссийские соревнования, заменяющие Олимпиаду.
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В то время, как из Пхенчхана в Москву летит рейс с нашими участниками завершившейся зимней Олимпиады, в России уже начались первые из серии соревнований, которые многие называют «альтернативными Играми» — в деревне Кононовская Архангельской области соревнуются около 400 лыжников, в том числе и те, кто не дождался от МОК допуска на соревнования в Корею.
НЕАЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИГРЫ
На самом деле, конечно, называть эти соревнования Играми можно лишь с большой натяжкой. На деле они не имеют никакого отношения к олимпийскому движению и ОКР, что накануне подтвердил
И об этом россиянам недавно недвусмысленно напомнили решениями различных комиссий и CAS, которые закрыли ряду наших ведущих спортсменов дорогу в Пхенчхан. Некоторым — на весьма сомнительных основаниях. Но как постановил спортивный суд, МОК имел на это полное право — как организатор Игр, международный комитет имеет полное право формировать критерии допуска на собственное усмотрение. И ОКР, проходящему процесс восстановления в МОК, явно не с руки ссориться с вышестоящей организацией.
Поэтому прямой связи с Играми у Открытых всероссийских соревнований нет, олимпийской символики на них вы не увидите — они организованы Министерством спорта. Идею их проведения чиновники озвучили сразу, как только стало понятно — некоторым лидерам сборных дорога в Корею будет заказана, перспективы других туманны. Об этом говорили и министр спорта Павел Колобков, и
Как выяснилось чуть позже, соревнования охватят шесть наиболее пострадавших от санкций МОК дисциплин — лыжные гонки, биатлон, конькобежный спорт,
ПОВЫШЕНИЕ СТАТУСА
Организованные в России соревнования сложно сравнивать с Играми и потому что они проходят в разных регионах страны и в разное время. То есть не являются комплексными и вообще не слишком связаны друг с другом.
Строго говоря, ни в одном из видов спорта не стали изобретать велосипед и организовывать
В биатлоне и бобслее со скелетоном турниры для отстраненных атлетов также пройдут в рамках чемпионатов России — в
Соревнования по конькобежному спорту, которые будут проведены с 23 по 25 марта в Коломне, обычно называются «на призы Валерия Муратова» и организуются ежегодно. Теперь они также соберут очень приличную компанию участников.
Лыжники уже выступают в деревне Кононовской Архангельской области, где в эти дни должен был проходить финальный этап Кубка России. Накануне Глеб Ретивых, об отсутствии которого в Корее так жалел Александр Большунов, выиграл там индивидуальный спринт классическим стилем, опередив в финале Александра Панжинского, который уже успел вернуться из Кореи. У женщин первое и второе места достались Наталье Матвеевой и Евгении Шаповаловой. А вот в «разделке» коньковым стилем, открывавшей программу турнира, не обошлось без сюрпризов — лидер национальной сборной Сергей Устюгов внезапно показал только 69-й результат, олимпийский чемпион Александр Легков — 20-й, а победил не слишком известный Артем Мальцев, опередивший серебряного призера Максима Вылегжанина почти на 14 секунд.
Лыжные гонки. 24 февраля — 3 марта. Кононовская (Архангельская область)
Дисциплины: спринт (классический стиль) среди мужчин и женщин, гонка свободным стилем (15 км — мужчины, 10 км — женщины), скиатлон (15 км классическим стилем + 15 км свободным стилем — мужчины, 7,5 км классическим стилем + 7,5 км свободным стилем — женщины),
Общее количество спортсменов: 400, включая Сергея Устюгова, Александра Легкова, Максима Вылегжанина, Глеба Ретивых, Евгения Белова, Александра Бессмертных, Алексея Петухова, Никиту Крюкова, Евгению Шаповалову, Наталью Матвееву, Юлию Чекалеву, Анастасию Доценко.
Бобслей и скелетон. 20 — 26 марта. Сочи
Дисциплины: двухместный экипаж среди мужчин и женщин, мужской четырехместный экипаж, скелетон среди мужчин и женщин.
Общее количество спортсменов: 180, включая Александра Касьянова, Алексея Пушкарева, Ильвира Хузина, Юлию Шокшуеву, Дмитрия Попова, Романа Кошелева, Александра Третьякова, Елену Никитину, Марию Орлову, Ольгу Потылицину.
Коньки. 23 — 25 марта. Коломна (Московская область)
Дисциплины: 500, 1000, 1500 м среди мужчин и женщин, 5000 м среди мужчин, 3000 м среди женщин,
Общее количество спортсменов: 130, включая Дениса Юскова, Павла Кулижникова, Руслана Мурашова, Екатерину Шихову, Руслана Захарова, Анну Юракову, Алексея Есина, Юлию Скокову, Елизавету Казелину, Сергея Грязцова, Ольгу Фаткулину, Ольгу Граф, Александра Румянцева, Артема Кузнецова. Напомним, что Граф получила допуск на Олимпиаду, но добровольно отказалась от участия в Играх.
Биатлон. 27 марта — 5 апреля.
Дисциплины: индивидуальная гонка (20 км — мужчины, 15 км — женщины), спринт (10 км — мужчины, 7,5 км — женщины), гонка преследования (12,5 км — мужчины, 10 км — женщины),
Общее количество участников: 120, включая Антона Шипулина, Екатерину
Дисциплины: 500, 1000, 1500 м среди мужчин и женщин
Общее количество спортсменов: 90, включая Виктора Ана, Владимира Григорьева, Евгению Захарову, Дениса Айрапетяна и Артема Козлова.
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