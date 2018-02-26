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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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26 февраля 2018, 13:41 | Олимпизм | Газета.Ру

Пхенчхан вернулся к нормальной жизни после Олимпиады

Организаторы Олимпийских игр 2018 завершили свою работу на территории, где проводились соревнования, сообщает специальный корреспондент «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.

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Отмечается, что возле олимпийского парка были сняты все ограничения для личного и общественного транспорта. Член охранных предприятий также покинули свои контрольные посты.

Кроме того, сельскохозяйственная техника начала работы рядом с олимпийским парком и подготовку поля для посадки риса.

Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане были официально закрыты 25 февраля.
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