Пхенчхан вернулся к нормальной жизни после Олимпиады
Организаторы Олимпийских игр 2018 завершили свою работу на территории, где проводились соревнования, сообщает специальный корреспондент «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.
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Отмечается, что возле олимпийского парка были сняты все ограничения для личного и общественного транспорта. Член охранных предприятий также покинули свои контрольные посты.
Кроме того, сельскохозяйственная техника начала работы рядом с олимпийским парком и подготовку поля для посадки риса.
Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане были официально закрыты 25 февраля.
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