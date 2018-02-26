Пхенчхан вернулся к нормальной жизни после Олимпиады

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Отмечается, что возле олимпийского парка были сняты все ограничения для личного и общественного транспорта. Член охранных предприятий также покинули свои контрольные посты.

Кроме того, сельскохозяйственная техника начала работы рядом с олимпийским парком и подготовку поля для посадки риса.

Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане были официально закрыты 25 февраля.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Апокалипсис пришел: вокруг ол. парка ни души. Даже охрану сняли. <a href="https://t.co/BBzTHYpNTb">pic.twitter.com/BBzTHYpNTb</a></p>— Киса и Ося (@titojiv) <a href="https://twitter.com/titojiv/status/968057852630679552?ref_src=twsrc%5Etfw">26 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">И суток не прошло после окончания ОИ: здесь уже грядки под рис готовят! <a href="https://t.co/Ke0QEjHmcy">pic.twitter.com/Ke0QEjHmcy</a></p>— Киса и Ося (@titojiv) <a href="https://twitter.com/titojiv/status/968050425021710336?ref_src=twsrc%5Etfw">26 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>