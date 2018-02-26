У Крушельницкого мельдония в организме было почти в десять раз больше, чем у Шараповой

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На следующий день Крушельницкий сдал еще один анализ, который показал снижение концентрации до 5721 нг/мл.

Это рекордная концентрация мельдония, запрещенного с 1 января 2016 года. Максимальное количество мельдония, зафиксированное в ходе исследований в лаборатории Кельна, составляло 1428 нг/мл.

Например, у российской теннисистки Марии Шараповой, которая также отбыла дисквалификацию за мельдоний, концентрация составляла всего 890 нг/мл, а у конькобежца Павла Кулижникова — 0,7 нг/мл.