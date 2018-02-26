СМИ: Сборная США не оправдала надежд на Олимпиаде

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«Сборная США завершила выступления на этих зимних Играх с 23 медалями. Это самый низкий результат с 1998 года, когда американские атлеты привезли домой 13 наград. Они завоевали в Сочи 28 медалей и рекордные 37 — в Ванкувере в 2010 году. Три страны обошли их в командном зачете в Пхёнчхане — Норвегия (39), Германия (31) и Канада (29)», — отмечает издание.

«Девять из полученных наград — золотые, но столько же они завоевывали на каждой из трех последних Олимпиад», — продолжает газета, напоминая, что в Южную Корею отправилась самая многочисленная сборная в истории зимних Игр — 241 атлет.

Как указывает Washington Post, Олимпийский комитет США «обычно не публикует свои прогнозы относительно общего количества медалей, на которые можно рассчитывать на Играх, но агентству AP удалось ознакомиться с внутренним документом комитета, где говорилось, что ожидается как минимум 25 медалей, при этом подчеркивалось, что надо нацеливаться на 37, а, может быть, удастся завоевать и 59».

«Из этих 23 медалей почти половина — 11 — завоеваны в состязаниях по сноуборду и лыжной акробатике, в том числе пять золотых, — заметило издание. — И в то же время сборная не показала больших успехов в так называемых традиционных зимних дисциплинах. Например, американские фигуристки- одиночницы показали худший результат со времен Второй мировой войны, заняв девятое, 10-е и 11-е места».

«Конькобежцы выступили лучше по сравнению с полным провалом в 2014 году, выиграли одну медаль, которая так и осталась единственной в этой дисциплине, — подчеркнула Washington Post. — Свой провал в Сочи они оправдывали неудачной новой экипировкой и приехали в Пхёнчхан, рассказывая всем, что теперь лучше подготовлены. И в результате всего одна медаль у женщин в командном преследовании». «Будем надеяться, что Игры в 2022 году будут более удачными для нас», — сообщает издание.