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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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26 февраля 2018, 13:23 | Хоккей | Чемпионат.com

Дацюк повторил рекорд Харламова и Фетисова по количеству голевых передач на ОИ

Капитан сборной России Павел Дацюк повторил рекорд Валерия Харламова, Вячеслава Фетисова и Саку Койву по количеству голевых передач на Олимпийских играх.

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В финальном матче со сборной Германии (4:3 ОТ) Дацюк ассистировал Никите Гусеву, когда тот забивал свой первый гол.

Павел провёл 29 матчей на Играх и набрал 26 (5+21) очков, Олимпиада в Пхёнчхане стала для него пятой в карьере.

Дацюк вместе со сборной России выиграл золото и вошёл в Тройной золотой клуб. Членами этого клуба становятся хоккеисты, выигравшие чемпионат мира, Кубок Стэнли и олимпийское золото.
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