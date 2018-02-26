Дацюк повторил рекорд Харламова и Фетисова по количеству голевых передач на ОИ
Капитан сборной России Павел Дацюк повторил рекорд Валерия Харламова, Вячеслава Фетисова и Саку Койву по количеству голевых передач на Олимпийских играх.
В финальном матче со сборной Германии (4:3 ОТ) Дацюк ассистировал Никите Гусеву, когда тот забивал свой первый гол.
Павел провёл 29 матчей на Играх и набрал 26 (5+21) очков, Олимпиада в Пхёнчхане стала для него пятой в карьере.
Дацюк вместе со сборной России выиграл золото и вошёл в Тройной золотой клуб. Членами этого клуба становятся хоккеисты, выигравшие чемпионат мира, Кубок Стэнли и олимпийское золото.
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