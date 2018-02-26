Ковальчук: Мы знали, что будем петь гимн, если выиграем

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В решающей встрече россияне обыграли команду Германии (4:3 ОТ), а после вручения золотых медалей исполнили гимн, а капелла.

— Мы знали, что будем петь гимн, если выиграем, — цитирует Reuters Ковальчука. — Это многое значит для нас. Мы не выигрывали Олимпиаду с 1992 года. Это было очень давно, мы мечтали об этом. Я хотел победить на Играх с пяти лет, когда еще только начинал.