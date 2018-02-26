«Когда побеждаешь, гимн должен быть российским!» МОК понял наших хоккеистов

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После победы в финале олимпийского хоккейного турнира игроки сборной России вместе с болельщиками спели гимн России во время церемонии награждения. Россияне выступали под нейтральным флагом из-за запрета МОК, и на арене во время церемонии награждения звучал олимпийский гимн. Тем не менее российские болельщики и хоккеисты хором спели гимн России.

В Интернете сразу пошли слухи, что наших хоккеистов лишат золотых медалей, но в этот бред могли поверить только сумасшедшие.

«Мы русские и нам нужно было что-то сделать»

«С самого начала у нас было предчувствие, а когда мы выстроились на поднятие флагов, то сказали, что споём свой гимн, вот и всё.

Нам запретили выступать под своим флагом, нам нужно было хоть что-то сделать. Мы спели гимн, потому что мы русские, а когда ты выигрываешь, играет гимн. Он был в наших душах и сердцах.



Боялся ли я, что команду за это накажут? Это свобода слова, — цитирует защитника сборной России Богдана Киселевича CNN.

«Никто не запретит болельщицам петь гимн. Ни Паунд, никто!»

«Слышал ли, как пели гимн России? Я регламент не хочу нарушать. Надеюсь, что нам ещё вернут флаг.



В самолёте наши флаги точно будут, также как и на трибунах сегодня. Болельщики пели гимн, а им выражать свои чувства никто запретить не может. Ни Ричард Паунд (Член Международного олимпийского комитета. — Прим. “Чемпионата”), никто!», — сказал член совета директоров КХЛ Александр Медведев.

— Мы знали, что сделаем это, если победим. Золото многое значит. Мы не выигрывали Олимпиаду с 1992 года, уже прошло много времени с тех пор. Это была наша мечта. Я мечтал об этом с пяти лет, когда начал играть. Это было потрясающе, — рассказал нападающий сборной России Илья Ковальчук.

Реакция МОК