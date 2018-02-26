«Когда побеждаешь, гимн должен быть российским!» МОК понял наших хоккеистов
Российские хоккеисты спели гимн РФ после финала Олимпиады.
Кто-то хотел забрать у них медали, но МОК не будет наказывать игроков.
После победы в финале олимпийского хоккейного турнира игроки сборной России вместе с болельщиками спели гимн России во время церемонии награждения. Россияне выступали под нейтральным флагом
В Интернете сразу пошли слухи, что наших хоккеистов лишат золотых медалей, но в этот бред могли поверить только сумасшедшие.
«Мы русские и нам нужно было
«С самого начала у нас было предчувствие, а когда мы выстроились на поднятие флагов, то сказали, что споём свой гимн, вот и всё.
Нам запретили выступать под своим флагом, нам нужно было хоть
Боялся ли я, что команду за это накажут? Это свобода слова, — цитирует защитника сборной России Богдана Киселевича CNN.
«Никто не запретит болельщицам петь гимн. Ни Паунд, никто!»
«Слышал ли, как пели гимн России? Я регламент не хочу нарушать. Надеюсь, что нам ещё вернут флаг.
В самолёте наши флаги точно будут, также как и на трибунах сегодня. Болельщики пели гимн, а им выражать свои чувства никто запретить не может. Ни Ричард Паунд (Член Международного олимпийского комитета. — Прим. “Чемпионата”), никто!», — сказал член совета директоров КХЛ Александр Медведев.
— Мы знали, что сделаем это, если победим. Золото многое значит. Мы не выигрывали Олимпиаду с 1992 года, уже прошло много времени с тех пор. Это была наша мечта. Я мечтал об этом с пяти лет, когда начал играть. Это было потрясающе, — рассказал нападающий сборной России Илья Ковальчук.
Реакция МОК
«Мы понимаем, что это было сделано в связи с невероятным возбуждением после завоевания золотой медали в экстраординарных обстоятельствах», — сказали в
Поэтому золотые медали у наших хоккеистов никто не отнимет. Может быть, даже штраф не выпишут.
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