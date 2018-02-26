МОК прокомментировал пение хоккеистами гимна России после завоевания золота

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На Играх российские спортсмены выступали в нейтральном статусе, им было запрещено публично демонстрировать национальную символику и исполнять гимн на Олимпиаде. Однако конкретные санкции из-за нарушений прописаны не были.