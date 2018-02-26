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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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26 февраля 2018, 11:16 | Хоккей | ТАСС

МОК с пониманием отнесся к исполнению гимна РФ хоккеистами при вручении медалей ОИ-2018

СЕУЛ, 26 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) с пониманием отнесся к исполнению хоккеистами гимна России во время вручения золотых медалей Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщили в МОК.

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© AFP 2018
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В воскресенье российские хоккеисты в финале олимпийского турнира обыграли сборную Германии в овертайме со счетом 4:3. Во время награждения золотыми медалями хоккеисты вместе с болельщиками пели российский гимн, когда на арене был включен олимпийский гимн.

Сборная России была отстранена от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане. Это связано с тем, что 5 декабря МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации. Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступали в усеченном составе, под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России.

Также МОК опубликовал ряд требований и правил поведения, которых должна придерживаться российская сторона для восстановления членства ОКР. Согласно требованиям МОК для российской делегации на Играх в Пхёнчхане, российским спортсменам и другим членам делегации было запрещено петь гимн своей страны на любых олимпийских объектах.
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Хоккей

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