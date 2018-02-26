МОК с пониманием отнесся к исполнению гимна РФ хоккеистами при вручении медалей ОИ-2018

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В воскресенье российские хоккеисты в финале олимпийского турнира обыграли сборную Германии в овертайме со счетом 4:3. Во время награждения золотыми медалями хоккеисты вместе с болельщиками пели российский гимн, когда на арене был включен олимпийский гимн.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Спасибо, парни <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#краснаямашина</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#РоссияГермания</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#хоккей</a> <a href="https://t.co/o48g3esNbc">pic.twitter.com/o48g3esNbc</a></p>— Polli? (@poliiiina_) <a href="https://twitter.com/poliiiina_/status/967672673022201856?ref_src=twsrc%5Etfw">25 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Цитата МОК Мы понимаем, что это было сделано в большом волнении спортсменами, которые только что выиграли золотые медали в необычных обстоятельствах.

Сборная России была отстранена от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане. Это связано с тем, что 5 декабря МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации. Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступали в усеченном составе, под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России.

Также МОК опубликовал ряд требований и правил поведения, которых должна придерживаться российская сторона для восстановления членства ОКР. Согласно требованиям МОК для российской делегации на Играх в Пхёнчхане, российским спортсменам и другим членам делегации было запрещено петь гимн своей страны на любых олимпийских объектах.