Сноубордист Олюнин, сломавший ногу в Пхёнчхане, через месяц начнет процесс реабилитации
КРАСНОЯРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Российский сноубордист Николай Олюнин, сломавший ногу во время выступления на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, планирует через месяц начать реабилитацию после травмы. Об этом в понедельник сообщила
пресс-служба Минспорта Красноярского края со ссылкой на самого спортсмена.
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Видимо, что-то случилось...
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Олюнин получил травму в полуфинале олимпийских соревнований по
«В плане здоровья чувствую себя нормально. После полета (из Кореи в Красноярск — прим. ТАСС) нога немножко побаливает, а так все хорошо. Провели хорошую операцию в Корее, послезавтра будем снимать швы. Процесс реабилитации начнется
Олюнин является серебряным призером Олимпийских игр в Сочи, а также победителем Универсиады 2015 года.
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