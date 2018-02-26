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Зимние игры в Пхёнчхане
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26 февраля 2018, 11:05 | Зимние | ТАСС

Сноубордист Олюнин, сломавший ногу в Пхёнчхане, через месяц начнет процесс реабилитации

КРАСНОЯРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Российский сноубордист Николай Олюнин, сломавший ногу во время выступления на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, планирует через месяц начать реабилитацию после травмы. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минспорта Красноярского края со ссылкой на самого спортсмена.

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© РИА "Новости"

Олюнин получил травму в полуфинале олимпийских соревнований по сноуборд-кроссу. Обследование показало, что он сломал ногу в трех местах, а также повредил мениск. Позднее ему была сделана операция.

«В плане здоровья чувствую себя нормально. После полета (из Кореи в Красноярск — прим. ТАСС) нога немножко побаливает, а так все хорошо. Провели хорошую операцию в Корее, послезавтра будем снимать швы. Процесс реабилитации начнется где-то через месяц, буду заниматься, тренироваться, ходить», — процитировали в региональном Минспорте слова спортсмена.

Олюнин является серебряным призером Олимпийских игр в Сочи, а также победителем Универсиады 2015 года.
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