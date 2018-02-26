Сноубордист Олюнин, сломавший ногу в Пхёнчхане, через месяц начнет процесс реабилитации

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Олюнин получил травму в полуфинале олимпийских соревнований по сноуборд-кроссу. Обследование показало, что он сломал ногу в трех местах, а также повредил мениск. Позднее ему была сделана операция.

«В плане здоровья чувствую себя нормально. После полета (из Кореи в Красноярск — прим. ТАСС) нога немножко побаливает, а так все хорошо. Провели хорошую операцию в Корее, послезавтра будем снимать швы. Процесс реабилитации начнется где-то через месяц, буду заниматься, тренироваться, ходить», — процитировали в региональном Минспорте слова спортсмена.

Олюнин является серебряным призером Олимпийских игр в Сочи, а также победителем Универсиады 2015 года.