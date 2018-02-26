Спецборт с российскими олимпийцами вылетел из Сеула в Москву с полуторачасовым опозданием

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Олимпийский рейс с российскими спортсменами на борту вылетел из Сеула с полуторачасовой задержкой. Ожидается, что он приземлится в столице России в 18:40 мск. В зоне регистрации сеульского аэропорта российских олимпийцев, среди которых также были лыжники, фигуристы, бобслеисты и фристайлисты, провожали два десятка журналистов. Особым вниманием у представителей прессы и рядовых пассажиров аэропорта пользовались хоккеисты, многие из которых приехали с золотыми медалями на шеях.

Олимпийские игры проходили с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены по причине отстранения национального олимпийского комитета выступали на Играх под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России. В Пхёнчхане они завоевали 17 медалей (две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград). Золото выиграли российские хоккеисты, победившие в финале сборную Германии (4:3 ОТ), и фигуристка Алина Загитова, ставшая чемпионкой в женском одиночном катании.