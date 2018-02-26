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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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26 февраля 2018, 10:46 | Биатлон | Чемпионат.com

Вита Семеренко: Хочется взять паузу — переварить это всё, разобраться

Украинская биатлонистка Вита Семеренко после возвращения с Олимпийских игр в Пхёнчхане (Южная Корея) рассказала о ближайших планах. На Играх-2018 она завоевать медали не смогла.

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© РИА "Новости"

«Хочется взять паузу — переварить это всё, разобраться. И сезон не закончился — у нас ещё три этапа Кубка мира. Сейчас хочется сконцентрироваться на этих соревнованиях», — сказала Семеренко в интервью «UA: Биатлон».

На зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи Вита Семеренко завоевала бронзу в спринтерской гонке и золото в эстафете.
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Биатлон

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