Вита Семеренко: Хочется взять паузу — переварить это всё, разобраться
Украинская биатлонистка Вита Семеренко после возвращения с Олимпийских игр в Пхёнчхане (Южная Корея) рассказала о ближайших планах. На Играх-2018 она завоевать медали не смогла.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
«Хочется взять паузу — переварить это всё, разобраться. И сезон не закончился — у нас ещё три этапа Кубка мира. Сейчас хочется сконцентрироваться на этих соревнованиях», — сказала Семеренко в интервью «UA: Биатлон».
На зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи Вита Семеренко завоевала бронзу в спринтерской гонке и золото в эстафете.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter