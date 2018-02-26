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«Хочется взять паузу — переварить это всё, разобраться. И сезон не закончился — у нас ещё три этапа Кубка мира. Сейчас хочется сконцентрироваться на этих соревнованиях», — сказала Семеренко в интервью «UA: Биатлон».

На зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи Вита Семеренко завоевала бронзу в спринтерской гонке и золото в эстафете.