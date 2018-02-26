КХЛ ничего не поняла

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Самое страшное, что все глобальные и не очень хорошие изменения в КХЛ, которые якобы привели к золоту в Корее, признаны успешными. И кажется, что ничего в лиге не изменится: будем по-прежнему тормозить клубы на время Евротура, неделями готовиться к чемпионатам мира и дергать хоккеистов во вторые, «олимпийские» и прочие сборные. Мысль о том, что станет только хуже, не допускается.

Как бы цинично это ни звучало, но победа Германии дала бы российскому хоккею гораздо больше. А теперь сохранится базовый клуб, не будут соблюдаться «потолки» зарплат, посещаемость продолжит снижаться, а потенциальные спонсоры в маленьких городах будут сомневаться в необходимости тратить деньги на хоккей. Никто не услышит, что все это бессмысленно, ведь в Пекин игроки из НХЛ ехать собираются, а наши ведущие хоккеисты выступают там. И если тенденция сохранится (я знаю уже про пятерых человек, которые собираются отправиться за океан этим летом), то в России игроки будут деградировать все сильней.

Матчи со Словакией, с Германией, да и напряженная встреча с командой Чехии должны были привести к другим выводам, но мы смотрим только на медальки. Это очень и очень печально.

ОБМЕН

Ринат ВАЛИЕВ AFP 2018

Ринат Валиев стал частью сделки по обмену Томаша Плеканеца из «Монреаля» в «Торонто», и теперь в знаменитом клубе из провинции Онтарио остался только Никита Зайцев. Не смог пробиться в состав нового «Торонто» Никита Сошников, теперь уехал и Валиев. При этом к обоим очень неплохо относился Майк Бэбкок, но тренеру нужен Кубок и он хочет команду без слабых мест.

Есть ли шансы у Валиева в провинции Квебек? Не очень много. Мы уже поняли, что Клод Жюльен не слишком хорошо относится к российским хоккеистам, да и в обороне там очень серьезная конкуренция. Плюс Ринат играет крайне нестабильно. В АХЛ он неудачно начал сезон, затем, вроде бы, разбежался, но хватит ли этого задора на «Монреаль» — непонятно.

Впрочем, Валиеву надо всерьез рассмотреть вопрос о возвращении в Россию. Если он по-настоящему перспективный парень, то у него будет шанс вернуться.

ОБЕЩАНИЕ

Илья КОВАЛЬЧУК AFP 2018

Илья Ковальчук дал понять, что теперь точно уедет за океан и будет стараться войти в «Тройной золотой клуб», а для этого ему не хватает только Кубка Стэнли. Но тут ведь тупик.

Если Ковальчук забыл, то в Северной Америке уже давно нет такого, когда какой-нибудь один клуб скупает всех лучших, ему помогают арбитры и он выигрывает. Более того, даже сейчас команд восемь-десять спокойно могут выиграть Кубок. И еще будут неожиданности.

Так что придется либо ужиматься по деньгам, если хочешь попасть в клуб, который хорошо укомплектован, либо делать ставку на деньги, но играть в команде, где нет звездного состава.

Я вообще не понимаю, как можно заранее сказать: «Пойду в эту команду, она точно будет бороться за Кубок Стэнли». Но Ковальчук так и говорит. Он просто все забыл, наверное.

ЧЕМПИОНАТ МИРА

Олег ЗНАРОК AFP 2018

Сразу после победы над Германией Роман Ротенберг заявил, что Олег Знарок повезет национальную команду на чемпионат мира в Данию. И, дескать, его контракт, предусматривает это. Но вообще-то в марте будет конференция ФХР, и там должны подтвердить или опровергнуть данную информацию. Планировалось, что Знарка заменит Илья Воробьев, но после победы все запуталось. Теперь уже сам Знарок будет решать, остаться ли ему, и, судя по его настроению, он не уверен, что ему это нужно.