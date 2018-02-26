КХЛ ничего не поняла
Победа сборной в Корее может плохо сказаться на развитии КХЛ, российский защитник переезжает из «Торонто» в «Монреаль», и пока неизвестно, кто повезет национальную команду на очень сильный предстоящий чемпионат мира.
Самое страшное, что все глобальные и не очень хорошие изменения в КХЛ, которые якобы привели к золоту в Корее, признаны успешными. И кажется, что ничего в лиге не изменится: будем
Как бы цинично это ни звучало, но победа Германии дала бы российскому хоккею гораздо больше. А теперь сохранится базовый клуб, не будут соблюдаться «потолки» зарплат, посещаемость продолжит снижаться, а потенциальные спонсоры в маленьких городах будут сомневаться в необходимости тратить деньги на хоккей. Никто не услышит, что все это бессмысленно, ведь в Пекин игроки из НХЛ ехать собираются, а наши ведущие хоккеисты выступают там. И если тенденция сохранится (я знаю уже про пятерых человек, которые собираются отправиться за океан этим летом), то в России игроки будут деградировать все сильней.
Матчи со Словакией, с Германией, да и напряженная встреча с командой Чехии должны были привести к другим выводам, но мы смотрим только на медальки. Это очень и очень печально.
ОБМЕН
Ринат Валиев стал частью сделки по обмену Томаша Плеканеца из «Монреаля» в «Торонто», и теперь в знаменитом клубе из провинции Онтарио остался только Никита Зайцев. Не смог пробиться в состав нового «Торонто» Никита Сошников, теперь уехал и Валиев. При этом к обоим очень неплохо относился Майк Бэбкок, но тренеру нужен Кубок и он хочет команду без слабых мест.
Есть ли шансы у Валиева в провинции Квебек? Не очень много. Мы уже поняли, что Клод Жюльен не слишком хорошо относится к российским хоккеистам, да и в обороне там очень серьезная конкуренция. Плюс Ринат играет крайне нестабильно. В АХЛ он неудачно начал сезон, затем, вроде бы, разбежался, но хватит ли этого задора на «Монреаль» — непонятно.
Впрочем, Валиеву надо всерьез рассмотреть вопрос о возвращении в Россию. Если он
ОБЕЩАНИЕ
Илья Ковальчук дал понять, что теперь точно уедет за океан и будет стараться войти в «Тройной золотой клуб», а для этого ему не хватает только Кубка Стэнли. Но тут ведь тупик.
Если Ковальчук забыл, то в Северной Америке уже давно нет такого, когда
Так что придется либо ужиматься по деньгам, если хочешь попасть в клуб, который хорошо укомплектован, либо делать ставку на деньги, но играть в команде, где нет звездного состава.
Я вообще не понимаю, как можно заранее сказать: «Пойду в эту команду, она точно будет бороться за Кубок Стэнли». Но Ковальчук так и говорит. Он просто все забыл, наверное.
ЧЕМПИОНАТ МИРА
Сразу после победы над Германией Роман Ротенберг заявил, что Олег Знарок повезет национальную команду на чемпионат мира в Данию. И, дескать, его контракт, предусматривает это. Но
Ближайший чемпионат мира будет гораздо интересней, чем турнир в Корее. Говорят, что канадцы, американцы будут формироваться очень серьезно и возьмут лучших из тех, кто не попал в
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