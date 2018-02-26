Бьорген: Оглядываясь назад, я понимаю, что мои достижения невероятны

По итогам Игр-2018 37-летняя Бьорген стала рекордсменом по количеству олимпийских наград на зимних Олимпиадах. В активе норвежки 8 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали.

«Оглядываясь назад, я понимаю, что мои достижения невероятны. У меня потрясающая карьера. Это моя последняя Олимпиада, и завершить её так — это невероятно. В заключительной гонке всё было здорово. На последних 100 м я поняла, что выиграю золото.

Конечно, я горжусь собой. После того как я стала мамой, мне было сложно уезжать из дома. Эти три недели я провела вдали от сына. Это было тяжело. Я очень рада, что Олимпиада закончилась для меня именно так.

Я приехала на эти Игры, чтобы побороться за золото на дистанции 30 км. Я понимала, что это моя гонка и условия мне подходят. Я знала, что если организм справится, то всё может сложиться в мою пользу, — цитирует Бьорген Олимпийский канал.