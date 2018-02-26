Антон Бабиков: Изменения в биатлоне нужны, причем глобальные

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«Изменения в биатлоне нужны, причем глобальные. В работе точно — это касается всех нас. Не буду оценивать, должно ли смениться руководство — это не мое дело. Но выводы из этих результатов должны сделать мы все.

Лично я намерен очень серьезно проанализировать, как нужно менять подготовку на следующий сезон. К Пхенчхану я подошел в неважной форме — здесь должен винить только себя. Но в целом результаты наших биатлонистов на этапах Кубка мира и Олимпиаде показывают, что не только в спортсменах проблемы, — цитируют Бабикова «Известия».

Напомним, российские биатлонисты не завоевали на Олимпиаде ни одной медали. Зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) проходила с 9 по 25 февраля.