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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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26 февраля 2018, 9:22 | Биатлон | Советский спорт

Антон Бабиков: Изменения в биатлоне нужны, причем глобальные

Российский биатлонист Антон Бабиков подвел итоги зимней Олимпиады-2018.

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© РИА "Новости"

«Изменения в биатлоне нужны, причем глобальные. В работе точно — это касается всех нас. Не буду оценивать, должно ли смениться руководство — это не мое дело. Но выводы из этих результатов должны сделать мы все.

Лично я намерен очень серьезно проанализировать, как нужно менять подготовку на следующий сезон. К Пхенчхану я подошел в неважной форме — здесь должен винить только себя. Но в целом результаты наших биатлонистов на этапах Кубка мира и Олимпиаде показывают, что не только в спортсменах проблемы, — цитируют Бабикова «Известия».

Напомним, российские биатлонисты не завоевали на Олимпиаде ни одной медали. Зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) проходила с 9 по 25 февраля.
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Биатлон

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