Олимпиада-2018 в Пхёнчхане официально закончилась, но страсти вокруг Игр ещё долго будут подогревать настроение любителей спорта. Появилась новая информация по хакерской атаке группировки Fancy Bears, которая пыталась всё свалить на Северную Корею. Победа хоккейной сборной России вызвала бурную реакцию западной прессы, все уже видели заголовок New York Post про «команду без страны». Ещё американцам не понравилось, что хоккеисты пели гимн вместе со зрителями после финала, ведь формально это запрещено. И, конечно же, сама тема возвращения России флага вызвала бурю эмоций и споров в западных СМИ. Игры закончились, но «Чемпионат» продолжает собирать для вас всё самое сочное из происходящего.

«Бренд ОАР будет пылиться на полках, как бренд СССР после распада Союза»

Журналистка ESPN Бонни Форд в своём материале рассуждает о том, с каким треском провалилась идея МОК допустить чистых атлетов из России на Олимпиаду в Южной Корее. Форд уверена, что МОК был в шаге от того, чтобы вернуть сборную России на церемонии закрытия, и просто оттянул этот момент на пару недель, чтобы не попадать под сильное давление со стороны мировой общественности. Она считает, что когда страсти улягутся, русским моментально вернут статус.

«МОК уже готовил почву для того, чтобы русские триумфально прошли на церемонии закрытия под своим флагом. В комитете считают, что они выполнили все критерии, а два положительных случая использования допинга являются обособленным, не имеющими ничего общего с государственной поддержкой допинга. Но всё это пустая болтовня. Такая же, как и футболки с надписью “я не принимаю допинг”. На Олимпиаде МОК потерял двух важных членов — канадца Паунда и британца Пенгилли. Вместе они реально могли противостоять России. Так или иначе, скоро всё забудется. Бренд ОАР будет пылиться на полках у коллекционеров, как бренд СССР после распада Советского Союза».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">After all of the appeals and debates and dust-ups, we wonder whether the IOC’s attempts to wrestle with Russia's complicity in doping really changed anything. <a href="https://t.co/2Z2OEMtawG">https://t.co/2Z2OEMtawG</a></p>— P. Stiegman (@pstiegman) <a href="https://twitter.com/pstiegman/status/967825796911063040?ref_src=twsrc%5Etfw">25 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Откуда взялись эти Большунов и Спицов?»

Журналист The San Diego Union Tribune Марк Зайглер признался, что никогда не слышал о российских лыжниках Денисе Спицове и Александре Большунове и был сильно удивлён, что они завоевали столько медалей на Олимпиаде в Пхёнчхане под руководством тренера, ранее уличённого в допинговых делах. Зайглер также выразил недоумение, что Томас Бах, скорее всего, вернёт России её статус в олимпийском спорте, несмотря на катастрофические, по его мнению, нарушения закона.

«Вы наверняка никогда не слышали о Денисе Спицове. Не слышали о нём и элитные лыжники. Ему 21 год, и он родом из какой-то российской глуши. Он никогда не участвовал в этапах Кубка мира до декабря прошлого года. И вдруг через два месяца он выигрывает три медали на Олимпиаде. Его напарник Александр Большунов выиграл вообще четыре медали — это больше, чем любой лыжник в мужской части соревнований. Это очень подозрительно. Особенно если учесть, что оба занимаются под руководством Юрия Бородавко, которого ранее дисквалифицировали за участие в допинговых схемах. И вот сейчас Бородавко снова тренирует.



Тут два варианта. Либо он хороший тренер, либо продолжает давать допинг спортсменам. МОК почему-то верит в первый вариант. Томас Бах вообще выбрал странную стратегию по отношению к русским. Он заявил, что Россия вернётся в олимпийскую семью, если остальные допинг-тесты будут отрицательными. То есть русские могут вернуться уже через пару дней. Полнейшее лицемерие. К сожалению, всё это читалось».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Column: The hypocrisy of the IOC continues, saying it's tough on drugs but reinstating Russia to the Olympic family any day now. <a href="https://twitter.com/hashtag/completejoke?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#completejoke</a> <a href="https://t.co/pZvOj5DncO">https://t.co/pZvOj5DncO</a></p>— Mark Zeigler (@sdutzeigler) <a href="https://twitter.com/sdutzeigler/status/967821998981181440?ref_src=twsrc%5Etfw">25 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Самая большая победа русских после выборов президента в США»

Журналистка CNN Даниэль Россинг обращает внимание на противоречие, которое возникло после мужского хоккейного финала на Олимпиаде в Южной Корее. Дело в том, что игроки сборной России после победы вместе с трибунами на церемонии награждения спели национальный гимн, хотя формально не могли этого делать.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">OAR athletes sing Russian national anthem after beating Germany to win gold in the men's ice hockey final -- violating the strict neutrality rules the International Olympic Committee <a href="https://t.co/sryuCo7Xlt">https://t.co/sryuCo7Xlt</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/PyeongChang2018?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#PyeongChang2018</a> <a href="https://t.co/apgTEdEy0P">pic.twitter.com/apgTEdEy0P</a></p>— CNN (@CNN) <a href="https://twitter.com/CNN/status/967711836501086210?ref_src=twsrc%5Etfw">25 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«То, что русские спели гимн на медальной церемонии, жёстко противоречит правилам, которые МОК установил для нейтральных атлетов. 160 русских должны были вести себя хорошо, чтобы показать, что осознали вину и сражаются за чистый спорт. Хоккеист Богдан Киселевич на вопрос, не боится ли он новых санкций за спетый гимн, сказал, что в мире свобода самовыражения. Интересно, что сразу после победы русских в финале наш американский олимпиец Гас Кенсуорси написал забавный твит, где сказал следующее: «Это самая большая победа для русских после выборов президента в США».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Russia's biggest win since the 2016 US Presidential election! <a href="https://t.co/UQU6cWPs8Z">https://t.co/UQU6cWPs8Z</a></p>— Gus Kenworthy (@guskenworthy) <a href="https://twitter.com/guskenworthy/status/967681932510167040?ref_src=twsrc%5Etfw">25 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Русские хакеры? Снова?»

Журналистка Vox Эмили Стюарт поделилась информацией о том, как русские хакеры снова пытаются захватить мир. В первые дни СМИ сообщали, что хакерская группа Fancy Bears, предположительно имеющая корни в России, пыталась сорвать церемонию закрытия, но тогда доблестные компьютерщики МОК отбили атаку. И вот дело обросло новыми красками.