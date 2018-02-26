Угадали со смазкой: как Россию прорвало в лыжах

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Обескровленная сборная

Сборная России по лыжным гонкам оказалась перед стартом Олимпийских игр в Пхенчхане в крайне тяжелом положении.

Множество ведущих спортсменов и спортсменок не были приглашены Международным олимпийским комитетом (МОК) на соревнования. Причем в их числе оказалась наша главная олимпийская надежда в лыжах, чемпион мира, победитель прошлогоднего «Тур де ски» Сергей Устюгов.

Непосредственно перед Играми Спортивный арбитражный суд (CAS) снял временные отстранения и пожизненные дисквалификации на участие в Олимпиадах с восьми российских лыжников и лыжниц.

До участия в международных турнирах были допущены Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева.

Также были возвращены их олимпийские результаты на Играх в Сочи в 2014 году, что позволило вернуть в копилку российской сборной сразу несколько медалей, включая золото Легкова.

Вот только на Олимпиаду в Пхенчхане МОК все равно оправданных спортсменов не позвал, а их апелляция в CAS ничего не дала, так как в Спортивном арбитражном суде признали право Международного олимпийского комитета руководствоваться собственными критериями приглашения на главный старт четырехлетия, под которыми в декабре подписался Олимпийский комитет России (ОКР).

Талантливое поколение

В итоге на Олимпийские игры в Южную Корею полетела обескровленная молодая команда, от которой в России никто не ждал подвигов.

С одной стороны, без лидеров, какими, безусловно, являются Устюгов, Крюков, Легков, Глеб Ретивых и другие не приглашенные спортсмены, наша сборная действительно очень потеряла в классе.

Но с другой, молодое поколение российских лыжников и лыжниц действительно очень талантливо, и оно подтверждало это уже в текущем сезоне в Кубке мира.

Например, Александр Большунов приехал на Игры, находясь на пятом месте общего зачета Кубка мира и на втором в юниорском после феерического Йоханнеса Клэбо.

Алексей Червоткин и Денис Спицов занимают в юниорском зачете Кубка мира третье и четвертое место соответственно и уже проявляли себя в гонках на этапах борьбы за Хрустальный глобус.

У женщин Наталья Непряева, Анастасия Седова и Юлия Белорукова и вовсе занимают в юниорском зачете три первых строчки общего зачета. Так что России все же было, на кого рассчитывать на Олимпиаде.

Яркая команда

Но главное, что лыжная сборная прилетела в Пхенчхан, объединенная одной целью, и была там единым кулаком, в качестве примера для всех наших сборных и на зависть недоброжелателям.

В российской команде существует огромное количество разных тренировочных групп, но это не мешает ребятам быть на соревнованиях действительно одной командой. С большой буквы.

Более того, не приглашенные Международным олимпийским комитетом спортсмены постоянно поддерживали своих партнеров по сборной из России — через общение в соцсетях и по телефону, а те сражались за себя и «тех парней» (и девушек). Все это не пустые слова, а реальность российской лыжной олимпийской команды.

И, конечно, ничего этого не было бы без личности президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе. Трехкратная олимпийская чемпионка и пятикратная обладательница Кубка мира, а ныне спортивный функционер, за две олимпийских недели стала, пожалуй, главным человеком в российском спорте. Но работу Вяльбе вела очень давно. Она баллотировалась на пост президента федерации еще в 2004 году, а победила в голосовании только в 2010.

И с тех пор вела планомерную работу по созданию отлаженной системы и боеспособной команды в российской сборной. В итоге ситуация пришла к тому, что на место одного отстраненного звездного лыжника у сборной России всегда есть чуть ли не парочка талантов, которые потенциально могут выйти на такой же высокий уровень и способны показывать вполне достойные результаты уже сейчас.

Вяльбе не получила приглашения на поездку в Пхенчхан от МОК в качестве официального лица российской делегации, что не помешало ей быть вместе с командой. Она просто купила билеты на соревнования и поддерживала своих подопечных с трибун из первого ряда.

Пожалуй, если бы министра спорта в России выбирали всенародным голосованием и Вяльбе выставила бы свою кандидатуру, прямо сейчас у нее не было бы ни одного конкурента.

Рекордная Олимпиада

В итоге сборная России по лыжным гонкам провела уникальную Олимпиаду, установив свой рекорд на Играх за всю историю! Еще никогда российские лыжники не завоевывали восемь медалей на одних Олимпийских играх.

Немного жаль только, что среди них не оказалось ни одной золотой. Наша сборная выиграла три серебряных награды и пять бронзовых. А ведь несколько раз к золоту мы были по-настоящему близки, особенно в мужском марафоне.

Впрочем, и так нынешние Олимпийские игры для нашей лыжной сборной сложились гиперуспешно. Вдумайтесь: лыжная сборная выиграла почти половину из 17-ти медалей всей российской олимпийской команды в Пхенчхане!

Хроника успеха

В программе лыжных гонок в Пхенчхане-2018 было двенадцать дисциплин. Первой из них был женский скиатлон, в котором сразу три российские спортсменки попали в 20-ку сильнейших, а Наталья Непряева финишировала восьмой.

На следующий день в мужском скиатлоне загорелась звезда малоизвестного до этого 21-летнего Дениса Спицова, финишировавшего четвертым вслед за норвежским трио в 12-ти секундах позади победителя.

Как выяснилось, это было только начало. После дня отдыха от лыжных гонок в Пхенчхане прошли соревнования в спринте у мужчин и женщин. И там, и там российская сборная завоевала бронзовые награды. Сначала медаль выиграла Юлия Белорукова, а затем третье место занял Александр Большунов. И это еще Непряева осталась на самой обидной четвертой позиции.

В седьмой день Игр Анастасия Седова (8-я) и Анна Нечаевская (10-я) заехали в десятку в женской 10-километровой гонке, а на следующий день Спицов выиграл бронзу в мужской 15-километровке.

Дальше настала очередь эстафет, и здесь российские болельщики уже не просто надеялись и верили, а ждали медалей. И делали это не напрасно.

Женская сборная в составе Непряевой, Белоруковой, Седовой и Нечаевской завоевала бронзу, уступив только норвежкам и шведкам.

Ну, а мужская четверка и вовсе «везла» по ходу своей эстафеты 40 секунд грозным норвежцам, однако переболевший перед Олимпиадой бронхитом Алексей Червоткин не смог удержать преимущество. Впрочем, и серебро для него, Андрея Ларькова, Большунова и Спицова — насамом деле отличный результат. Просто аппетит пришел во время еды.

После этого Спицов и Большунов выиграли серебро в командном спринте у мужчин, отомстив за поражение в финале Белоруковой и Непряевой, уставших и оставшихся только восьмыми.

Ну, а красивым завершением Олимпиады для мужчин стал гроссмейстерский 50-километровый марафон, в котором серебро Большунова, учитывая его состояние и ход гонки, уже воспринималась не как победа, а как поражение.

Да, россиянин, обогнавший всех по ходу дистанции, на последнем километре пропустил опытного и настырного финна Ийво Нисканена, вовремя поменявшего лыжи. Большунов сам был очень расстроен, но вряд ли до Олимпиады он оценивал бы свои результаты с грустью, если бы ему сказали, что он возьмет в Южной Корее четыре медали!

Впрочем, грустить нет смысла и болельщикам, ведь бронза досталась еще одному россиянину. Ларьков вырвал эту медаль, выиграв схватку у двух норвежцев во главе с Мартином Йонсрудом Сундбю и канадцем Алексом Харви.

В последний день Олимпиады в женском марафоне лучшая из наших — Анастасия Седова — стала только 11-й, но там шансов на медаль изначально практически не было.

В итоге только одна сборная сумела выиграть в Южной Корее больше наград в лыжных гонках, чем российская. На счету Норвегии 13 медалей. Шведы завоевали пять наград, а все остальные сборные в сумме наскребли те же восемь медалей, что выиграли россияне!