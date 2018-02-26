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26 февраля 2018, 9:28 | Фигурное катание | Спорт-Экспресс

«Пусть Вагнер попробует выступить с моей программой на Олимпиаде»: Загитова ответила американке

Олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане Алина Загитова отметила, что слышала высказывания американской фигуристки Эшли Вагнер. Россиянку эти слова только подстегнули.

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Напомним, недовольство Вагнер вызвала стратегия проката 15-летней чемпионки, которая выполняет все сложные прыжки во второй части программы, где они оцениваются значительно выше, чем в начале выступления: «Я уважаю соревновательный подход. Но не могу принять эту постановку. Это не программа, — написала Эшли в соцсетях. — Она убивала время в начале, а потом просто прыгала во второй половине. Это не выступление. Я понимаю, что судейская система это позволяет, но фигурное катание заключается не в этом. Я согласна, что это такая стратегия. Я не критикую то, что она так делает для своего успеха, мне это просто не нравится».

— Да, разумеется, увидела где-то в социальных сетях. Могу сказать, что меня ее слова только подстегнули. Еще больше захотелось доказать, что она не права, — цитирует Загитову RT. — Но таким людям, конечно же, не докажешь. Пусть она попробует выступить на Олимпийских играх с идентичной программой. И я с удовольствием понаблюдаю за ее выступлением. Однако комментировать после не стану.

— Вы не считаете, что нынешняя система начисления оценок дает преимущество более молодым спортсменам ввиду их физического превосходства?

— Да, в наши дни фигурное катание развивается очень быстро. Не успела я завершить свои выступления на юниорском уровне, как за мной выстроилась очередь из желающих. Пройдет еще несколько лет, и им на смену придет следующее поколение, потом еще одно. Придет день и час, когда я начну думать, как Вагнер и другие критики. О чем говорить, если в нашей группе уже есть девочки, которые исполняют четверные прыжки. Но я буду прилагать все усилия, чтобы как можно дольше оставаться на плаву.

— Многие бывшие российские фигуристы в ответ на эскападу американки посоветовали ей прежде чем осуждать, попробовать для начала отобраться на Олимпиаду. Согласны с такой позицией?

— Я считаю, человек вправе высказывать своё мнение, но при этом он должен соблюдать такт и оставаться в рамках приличия.

— То есть правила менять не стоит?

— Думаю, необязательно.

© Ньюстюб
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