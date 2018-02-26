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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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26 февраля 2018, 8:52 | Олимпизм | ТАСС

Жуков: Выступление россиян на Олимпиаде оставило положительное впечатление

СЕУЛ, 26 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены своим выступлением на Олимпийских играх в Пхёнчхане оставили о себе хорошие впечатления. Такое мнение журналистам перед вылетом из Южной Кореи высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

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© EPA/SERGEI ILNITSKY

Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане прошли с 9 по 25 февраля, российские спортсмены, соревновавшиеся под олимпийским флагом, завоевали 17 медалей.

«Олимпиада была очень сложная для нас во многих своих проявлениях, но ее финал, конечно, получился счастливым. Была победа хоккеистов, успешное выступление наших фигуристов, лыжников. В общем, я считаю, мы оставили положительное впечатление», — сказал Жуков.

Российские хоккеисты в овертайме финального матча обыграли сборную Германии со счетом 4:3 и завоевали золотые олимпийские медали впервые за 26 лет. Второе золото завоевала фигуристка Алина Загитова.

В понедельник российские спортсмены специальным олимпийским рейсом возвращаются из Южной Кореи.

В заключительный день Игр Международный олимпийский комитет (МОК) оставил в силе дисквалификацию ОКР, что не позволило спортсменам пройти на церемонии закрытия под флагом страны. В случае отсутствия новых фактов нарушения российскими спортсменами антидопинговых правил на Олимпиаде в Пхёнчхане, ОКР будет восстановлен в правах на этой неделе.
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