Фигурист Морозов пропустил закрытие Игр из-за запрета российского флага
Фигурист Владимир Морозов, завоевавший серебряную медаль в командных соревнованиях на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, проигнорировал церемонию закрытия Игр
из-за запрета россиянам пройти под национальным флагом. Об этом он рассказал агентству РИА Новости.
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«Я сразу сказал, что пойду на закрытие, если нам разрешат пройти на нем под нашим флагом. Этого не случилось, поэтому я и не участвовал в церемонии», — пояснил спортсмен.
Ранее сообщалось, что на параде
За несколько часов до закрытия Игр исполком МОК принял решение не снимать отстранение Олимпийского комитета России (ОКР), которое должно было действовать до конца Игр-2018. На решение повлияли два проваленных российскими олимпийцами
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