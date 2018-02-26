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26 февраля 2018, 8:57 | Фигурное катание | Lenta.Ru

Фигурист Морозов пропустил закрытие Игр из-за запрета российского флага

Фигурист Владимир Морозов, завоевавший серебряную медаль в командных соревнованиях на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, проигнорировал церемонию закрытия Игр из-за запрета россиянам пройти под национальным флагом. Об этом он рассказал агентству РИА Новости.

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«Я сразу сказал, что пойду на закрытие, если нам разрешат пройти на нем под нашим флагом. Этого не случилось, поэтому я и не участвовал в церемонии», — пояснил спортсмен.

Ранее сообщалось, что на параде команд-участниц Олимпиады 25 февраля отсутствовали российские хоккеисты, выигравшие в тот же день золото турнира. Вместо этого игроки отправились на командный ужин с семьями.

За несколько часов до закрытия Игр исполком МОК принял решение не снимать отстранение Олимпийского комитета России (ОКР), которое должно было действовать до конца Игр-2018. На решение повлияли два проваленных российскими олимпийцами допинг-теста. В связи с этим сборная России прошла под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.
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Фигурное катание

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