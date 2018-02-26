Фигурист Морозов пропустил закрытие Игр из-за запрета российского флага

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«Я сразу сказал, что пойду на закрытие, если нам разрешат пройти на нем под нашим флагом. Этого не случилось, поэтому я и не участвовал в церемонии», — пояснил спортсмен.

Ранее сообщалось, что на параде команд-участниц Олимпиады 25 февраля отсутствовали российские хоккеисты, выигравшие в тот же день золото турнира. Вместо этого игроки отправились на командный ужин с семьями.