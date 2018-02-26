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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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26 февраля 2018, 8:38 | Олимпизм | ТАСС

Тарпищев: МОК может восстановить в правах Олимпийский комитет России к 28 февраля

СЕУЛ, 26 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Членство Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК) может быть восстановлено уже к 28 февраля. Об этом ТАСС заявил член МОК Шамиль Тарпищев.

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© ИТАР-ТАСС

«Надеюсь, во вторник или среду нас восстановят. Ждем последних допинговых проверок. Думаю, что мы уже будем полноправными членами олимпийского движения, вернем государственную символику и флаг», — сказал Тарпищев.

Исполком МОК в воскресенье принял решение продлить отстранение ОКР. При этом санкции будут автоматически сняты, если оставшиеся допинг-тесты российских спортсменов с Игр в Пхёнчхане дадут отрицательный результат.

Тарпищев отметил, что члены МОК хотят, чтобы восстановление ОКР произошло в ближайшее время.

«По моим выступлениям на сессиях МОК в начале и в конце Олимпийских игр можно судить о поддержке, — сказал собеседник агентства. — Конечно, если бы не эти два допинговых казуса, решение было бы другим. Но было негласное голосование о возможности восстановления ОКР в ближайшее время. То есть если допинговых скандалов не будет, то это произойдет автоматически».

«Несомненно, в случае восстановления мы перевернем страницу и начнем с чистого листа», — добавил Тарпищев.

Колоссальная победа хоккеистов

Говоря о выступлении российских спортсменов на Олимпийских играх, Тарпищев отметил результаты лыжников, которые завоевали в Пхёнчхане восемь медалей.

«Я бы похвалил наших ребят, у нас молодая команда, которая боролась здесь за медали, — сказал собеседник агентства. — Особенно рад за наших лыжников. Это совершенно удивительный результат в положительном плане».

Олимпийские игры завершились для российских спортсменов победой хоккейной команды, которая в финале переиграла сборную Германии. Встреча завершилась со счетом 4:3 (в овертайме).

«Мы выиграли впервые после 1992 года, — отметил Тарпищев. — И там, и там я присутствовал при олимпийском флаге, конечно, сразу нахлынули воспоминания, эмоции. Хоккеисты — большие молодцы, с точки зрения масштаба это колоссальная победа для всей нашей страны».

Олимпийские игры завершились в Пхёнчхане 25 февраля. Российские спортсмены завоевали 17 медалей (две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых).
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