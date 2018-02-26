Надежда Скардино: В наших медалях есть часть заслуги Бьорндалена

«На протяжении всей Олимпиады он (Бьорндален), конечно, нас поддерживал. Видел, когда мы приходили расстроенные, пытался нас как-то подбодрить. Можно сказать, что в какие-то моменты он был «ментальным тренером» для нас.

Потому что в нем действительно столько энергетики хорошей. Он искренне хотел нам ее передать, поддержать. И медали — в них есть и часть его заслуги, — цитирует Скардино «Прессбол».

Напомним, женская сборная Белоруссии завоевала золото в эстафете на Олимпиаде. Зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) проходила с 9 по 25 февраля.