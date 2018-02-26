Надежда Скардино: В наших медалях есть часть заслуги Бьорндалена
Белорусская биатлонистка Надежда Скардино рассказала, как команде помогал на Олимпиаде
Уле-Эйнар Бьорндален.
«На протяжении всей Олимпиады он (Бьорндален), конечно, нас поддерживал. Видел, когда мы приходили расстроенные, пытался нас
Потому что в нем действительно столько энергетики хорошей. Он искренне хотел нам ее передать, поддержать. И медали — в них есть и часть его заслуги, — цитирует Скардино «Прессбол».
Напомним, женская сборная Белоруссии завоевала золото в эстафете на Олимпиаде. Зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) проходила с 9 по 25 февраля.
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|22.02.2018 14:15
|Олимпийский турнир
|Эстафета (женщины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Беларусь
|Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Дарья Домрачева
|01:12.03,4
|2
|Швеция
|Лина Перссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг
|+10,7
|3
|Франция
|Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Жюстин Бреза, Анаис Бескон
|+17,6
|4
|Норвегия
|Сюнневе Солемдаль, Тирил Экхофф, Ингрид Таннреволь, Марта Ольсбу
|+29,7
|5
|Словакия
|Паулина Фиалкова, Анастасия Кузьмина, Терезия Полиакова, Ивона Фиалкова
|+38,4
|6
|Швейцария
|Элиза Гаспарин, Лена Хекки, Селина Гаспарин, Ирена Кадуриш
|+43,5
|7
|Польша
|Моника Хойниш, Магдалена Гвиздон, Кристина Гузик, Вероника Новаковска
|+43,6
|8
|Германия
|Франциска Пройсс, Дениза Херманн, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер
|+53,9
|9
|Италия
|Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Николь Гонтьер, Федерика Санфилиппо
|+01.04,1
|10
|Канада
|Сара Бодри, Джулия Рэнсом, Эмма Ландер, Розанна Кроуфорд
|+01.33,4