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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
весь медальный зачет
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26 февраля 2018, 8:39 | Биатлон | Советский спорт

Надежда Скардино: В наших медалях есть часть заслуги Бьорндалена

Белорусская биатлонистка Надежда Скардино рассказала, как команде помогал на Олимпиаде Уле-Эйнар Бьорндален.

«На протяжении всей Олимпиады он (Бьорндален), конечно, нас поддерживал. Видел, когда мы приходили расстроенные, пытался нас как-то подбодрить. Можно сказать, что в какие-то моменты он был «ментальным тренером» для нас.

Потому что в нем действительно столько энергетики хорошей. Он искренне хотел нам ее передать, поддержать. И медали — в них есть и часть его заслуги, — цитирует Скардино «Прессбол».

Напомним, женская сборная Белоруссии завоевала золото в эстафете на Олимпиаде. Зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) проходила с 9 по 25 февраля.
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1.
Беларусь
2.
Швеция
3.
Франция
22.02.2018 14:15 Олимпийский турнир Эстафета (женщины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Беларусь Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Дарья Домрачева 01:12.03,4
2 Швеция Лина Перссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг +10,7
3 Франция Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Жюстин Бреза, Анаис Бескон +17,6
4 Норвегия Сюнневе Солемдаль, Тирил Экхофф, Ингрид Таннреволь, Марта Ольсбу +29,7
5 Словакия Паулина Фиалкова, Анастасия Кузьмина, Терезия Полиакова, Ивона Фиалкова +38,4
6 Швейцария Элиза Гаспарин, Лена Хекки, Селина Гаспарин, Ирена Кадуриш +43,5
7 Польша Моника Хойниш, Магдалена Гвиздон, Кристина Гузик, Вероника Новаковска +43,6
8 Германия Франциска Пройсс, Дениза Херманн, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер +53,9
9 Италия Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Николь Гонтьер, Федерика Санфилиппо +01.04,1
10 Канада Сара Бодри, Джулия Рэнсом, Эмма Ландер, Розанна Кроуфорд +01.33,4
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Биатлон

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