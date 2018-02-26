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Александр Кожевников, Александр Гуськов, Алексей Бадюков, Андрей Разин, Юрий Новиков, Александр Пашков и Борис Михайлов поделились впечатлениями от финального матча олимпийского хоккейного турнира, в котором сборная России в овертайме одолела команду Германии со счётом 4:3.

«Гусев и Капризов ещё не выдающиеся игроки, но они были лучшими в финале»

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал завоевание сборной России золотых медалей Олимпиады.

«Я говорил, что если мы вначале не получим преимущества за счёт скоростной игры, то будет очень сложно. Матч принял затяжной и силовой характер. Команда, к сожалению, из-за стресса финала не смогла получить преимущество в быстроте, в скорости. Тут даже не физическая подготовка, а именно психология. Скорости уравнялись, весь матч прошёл в равной борьбе с переменным успехом.

Исход матча, как и в большинстве случаев, решают выдающиеся игроки, лучшие. Не могу сказать, что Гусев и Капризов — выдающиеся игроки. По возрасту им эти звания получать ещё рано. Но то, что они были лучшими, вместе с Дацюком, — это несомненно.

Думаю, что путь к победе был очень сложным. Несколько лет сомнений, упрёков, критики. Тем не менее цель достигнута — это главное. Теперь остаётся подумать о будущем. Решить, каким путём идти нашему хоккею, — сказал Пашков.

«Мы ждали эту победу, и она к нам пришла!»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отметил роль тренерского штаба, работников команды и её руководителей в победе олимпийской сборной России по хоккею на турнире в Пхёнчхане.

«Впечатления от финала у меня отличные! Хочу поблагодарить всю команду, весь тренерский корпус и всех тех, кто работал и помогал ребятам восстанавливаться, руководителей и всех, кто был рядом, с хорошей победой! Мы её ждали, и она пришла к нам. Молодцы! Наши игроки преподнесли хороший подарок нашему народу. Да здравствуют ребята, да здравствуют олимпийские чемпионы!» — поздравил Михайлов.

«Бог дал забросить золотые шайбы Гусеву и Капризову — они это заслужили»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков особо отметил заслуги Никиты Гусева и Кирилла Капризова в победе сборной России в олимпийском хоккейном турнире.

«Если вернуться в преддверие Олимпиады, когда мы были на распутье, ехать или нет, мы приняли абсолютно правильное решение. Ясно было одно: ребята, которые туда едут, будут бороться и побеждать. В жизни всегда есть место подвигу, и в сложных ситуациях появляется героизм от тех, от кого мы этого не ждём. Хоккей этому подтверждение. Играет всегда команда. Если в ней есть слабые, намного тяжелее добиться какого-то результата. Слабых у нас не было, мы боролись. Бог дал забросить золотые шайбы молодым ребятам — Гусеву и Капризову. Значит, они это заслужили», — отметил Новиков.

«Гусев и Капризов — наше будущее, Никита сделал праздник всей стране!»

Известный хоккейный тренер Андрей Разин обратил внимание на то, что Никита Гусев, набравший четыре очка в финале олимпийского турнира, раскрылся в «Югре», которую собираются исключить из КХЛ.

«Хочется сказать спасибо немцам, что такой классный финал получился. Хорошая и цепкая команда. Хоккей — игра непредсказуемая, что и получилось. Мы были сильнее, но немцы реализовывали свои моменты. Сказался класс России. В концовке после удаления Калинина сравняли, заменив Кошечкина на полевого хоккеиста.

Не думаю, что в концовке была расслабленность. Повторюсь, немцы хорошо играли. Они функционально были здорово готовы. Наши тоже, но соперник нисколько не хуже. В мастерстве да, россияне сильнее. Но физически Германия очень хороша.

Дацюк — просто красавец. Он и по жизни хороший человек, не звёздный. Учитывая все его регалии, он остаётся человеком с большой буквы. Гусев и Капризов — наше будущее. Хочется напомнить руководству нашего хоккея, откуда пришёл Капризов. Из Новокузнецка. Не надо губить хоккей! Тот же Гусев был не нужен ЦСКА. Его подобрала «Югра», где он раскрылся как хоккеист. После этого он попал в топ-клуб. И вот пожалуйста, человек сделал праздник всей стране. Вытащил за уши сборную. Поэтому даже этот факт достоин того, чтобы задуматься: выгонять ли клубы из КХЛ и расширяться ли в другие страны? — сказал Разин.

«Мало кто ждал открытой игры от России, за результат надо было бороться»

Двукратный обладатель кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков также прокомментировал победу нашей команды.

«Мы предполагали, что поражение в первом матче нас многому научит. Перетряхнули состав и в итоге нашли сочетание с Дацюком, Гусевым и Капризовым. Если Дацюк играл с Гусевым в СКА, то в звене с Капризовым его не было. Мы увидели, что сплав опыта и молодости совершил решающее дело. По остальным игрокам всё решалась постепенно. Команда шла постепенно по пути. Мало кто из специалистов ждал открытой игры от нашей сборной на решающих стадиях. Надо было понимать, что за результат нужно бороться. Мы 26 лет не были олимпийскими чемпионами, и в итоге это произошло. Очень нервными получились полуфинал и финал, но по-другому, наверное, и не хотелось бы. Такого не бывает, финал — это отдельная жизнь, отдельный матч, отдельная сказка со счастливым концом для нашей команды.

Что касается игроков, которые стали олимпийскими чемпионами, то стоит отметить, что работа началась с 2014 года по привлечению молодых игроков, ротационной политике и созданию двух клубов в стиле национальной сборной. Олег Валерьевич сказал, что многим показалось, что эта команда рабочая. Это праздник для нас, для тех людей, которые находятся в хоккейной семье. Мы очень счастливы. Все выдохнули в конце. Были те, кто верил, были те, кто не верил. Но по-другому у нас быть не может. Всегда у нас кто-то препятствия делает, а иногда мы их сами себе создаём. Нам скучно по-другому жить, мы рождены для того, чтобы показывать свой русский характер.

Если мы говорим про овертайм, то Ковальчук создал себе момент, обыграв защитника, но не перекинул вратаря. Конечно, он мог, как в Квебеке, забить победный гол. Но он и так герой, по крайней мере в этом конкретном эпизоде. У нас была нервная игра в овертайме, но мы владели преимуществом. Отмечу Павла Дацюка, он заработал это удаление в овертайме. Он пошёл в обыгрыш на чужой синей линии и получил удар по лицу, в результате чего было реализовано это большинство. У Гусева с Капризовым по 4 очка в финальной игре, между прочим! Каждый, от кого требовалось в финале сыграть надёжно, это сделал. Нельзя сказать, что кто-то недоработал. Все выложились. Кто сколько смог, тот столько и вложил в эту победу, — заявил Бадюков.

«Никита Гусев — национальный герой России, таких игроков — единицы»

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов похвалил Никиту Гусева и выразил уверенность в том, что это олимпийское золото не последнее в карьере Кирилла Капризова.

«Когда удалился Калинин в конце третьего периода, было очень и очень тревожно. Шансов было минимум. То, что сделала тройка Гусева, это за гранью. Капризов в борьбе выиграл шайбу на пятаке, и после этого она отскочила к Никите. Я бы назвал Гусева национальным героем. Думаю, Никита не расстроился из-за того, что не стал MVP турнира. Он был одним из лучших игроков на этой Олимпиаде, в финале подтвердил это своей игрой. Таких игроков в России единицы.

Не мог год назад представить, что Капризов забьёт победный гол в овертайме в финале Олимпийских игр. Предполагал, что парень будет играть в сборной, Кирилл был невероятно перспективным хоккеистом. То, как отыграл Капризов на Олимпиаде, выше всяких похвал. Ему всего 20, его первые Игры, уверен, что не последние. Для Кирилла это только начало, только первое золото, — подчеркнул Гуськов.

«Ковальчук играл очень достойно, он заслужил титул MVP»

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд отметил, что Илья Ковальчук совершенно заслуженно стал самым ценным игроком олимпийского хоккейного турнира.

«Выиграли и преподнесли стране подарок. Молодцы! Игра была интересной благодаря немцам. Никто не думал, что они окажут такое сопротивление. Наши молодцы, несмотря на психологическое давление, когда все говорили, что они обязаны выиграть, справились. MVP даётся не по итогам только финала, а всего турнира. Так что Илья Ковальчук очень достойно играл по ходу всей Олимпиады и заслужил этот трофей. У Ковальчука остался ещё Кубок Стэнли, говорят, что в следующем сезоне он может уехать в НХЛ.

Капризов по уровню таланта безусловно звезда российского хоккея. Мог ли я представить год назад, что именно Кирилл принесёт олимпийское золото России? Конечно! Почему нет? — сказал Вайсфельд.