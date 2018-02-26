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26 февраля 2018, 8:41 | Биатлон | БЕЛТА

Домрачева: Большая честь выступить знаменосцем белорусской команды на закрытии ОИ

26 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Большая честь выступить знаменосцем белорусской команды на церемонии закрытия Олимпийских игр. Об этом рассказала на официальных социальных страницах четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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«Очень рада, что стала знаменосцем на церемонии закрытия. Морозно было, но так тепло на душе. По-настоящему большая честь», — отметила спортсменка.

Торжественная церемония закрытия Игр состоялось 25 февраля. Белорусская делегация также приняла в ней участие. Флаг Беларуси на Олимпийский стадион вынесла лидер женской биатлонной сборной Дарья Домрачева.

В ее активе на завершившихся зимних Играх две награды: серебро в масс-старте и золотая награда в эстафете. Всего на счет прославленной биатлонистки шесть олимпийских медалей. В 2010-м в Ванкувере она стала бронзовым призером, четыре года спустя в Сочи она трижды поднималась на высшую ступень пьедестала почета.
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Биатлон

Домрачева понесет флаг Беларуси на церемонии закрытия Олимпиады в Пхенчхане

Домрачева понесет флаг Беларуси на церемонии закрытия Олимпиады в Пхенчхане

25 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева понесет флаг Беларуси на церемонии закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК.
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