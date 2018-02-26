Домрачева: Большая честь выступить знаменосцем белорусской команды на закрытии ОИ

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«Очень рада, что стала знаменосцем на церемонии закрытия. Морозно было, но так тепло на душе. По-настоящему большая честь», — отметила спортсменка.

Торжественная церемония закрытия Игр состоялось 25 февраля. Белорусская делегация также приняла в ней участие. Флаг Беларуси на Олимпийский стадион вынесла лидер женской биатлонной сборной Дарья Домрачева.