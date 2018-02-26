Домрачева: Большая честь выступить знаменосцем белорусской команды на закрытии ОИ
26 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Большая честь выступить знаменосцем белорусской команды на церемонии закрытия Олимпийских игр. Об этом рассказала на официальных социальных страницах четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Видимо, что-то случилось...
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«Очень рада, что стала знаменосцем на церемонии закрытия. Морозно было, но так тепло на душе.
Торжественная церемония закрытия Игр состоялось 25 февраля. Белорусская делегация также приняла в ней участие. Флаг Беларуси на Олимпийский стадион вынесла лидер женской биатлонной сборной Дарья Домрачева.
В ее активе на завершившихся зимних Играх две награды: серебро в
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