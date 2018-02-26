Скелетонист Трегубов: Серебро Олимпиады мою жизнь не изменит
СЕУЛ, 26 февраля. /ТАСС/. Российский скелетонист Никита Трегубов считает, что завоевание серебра Олимпийских игр в Пхёнчхане не повлияет на его жизнь. Об этом он рассказал ТАСС перед возвращением с Игр в РФ в составе российской делегации.
«Самое главное — я везу домой медаль, ради чего и стоило ехать на Олимпиаду. Так что покидаю Игры с хорошим настроением и мыслями. Жаль, что пока не вернули флаг, но ждем, что это
«Я не олимпийский чемпион, поэтому мотивация есть всегда, но она никуда не девается и в этом статусе, хотя сейчас, после такого эмоционального взрыва, хочется немного отдохнуть. Но я понимаю, что празднования еще продолжатся, меня очень ждут в родном Красноярске, ведь я единственный из края, кому удалось завоевать здесь медаль. Понимаю, что все это важно», — добавил он.
Для спортсмена эти Игры стали вторыми в карьере, четыре года назад на Олимпиаде в Сочи он занял шестое место.
«Здесь все было нормально организовано, но на Олимпиаде в Сочи было лучше, это касается работы и шаттлов, и волонтеров. Тут с этим были проблемы: спросишь у волонтера
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