Скелетонист Трегубов: Серебро Олимпиады мою жизнь не изменит

«Самое главное — я везу домой медаль, ради чего и стоило ехать на Олимпиаду. Так что покидаю Игры с хорошим настроением и мыслями. Жаль, что пока не вернули флаг, но ждем, что это вот-вот случится, — сказал Трегубов. — Моя жизнь никак не изменилась, надо оставаться человеком, и неважно, кто ты, олимпийский чемпион или просто участник Игр».

«Я не олимпийский чемпион, поэтому мотивация есть всегда, но она никуда не девается и в этом статусе, хотя сейчас, после такого эмоционального взрыва, хочется немного отдохнуть. Но я понимаю, что празднования еще продолжатся, меня очень ждут в родном Красноярске, ведь я единственный из края, кому удалось завоевать здесь медаль. Понимаю, что все это важно», — добавил он.

Для спортсмена эти Игры стали вторыми в карьере, четыре года назад на Олимпиаде в Сочи он занял шестое место.