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26 февраля 2018, 7:06 | Хоккей | ТАСС

Капризов надеется, что ему разрешат пропустить одну игру ЦСКА после победы на ОИ

СЕУЛ, 26 февраля. /ТАСС/. Форвард ЦСКА Кирилл Капризов надеется, что тренерский штаб команды разрешит ему пропустить матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Северсталью» после возвращения с Олимпиады. Об этом он рассказал журналистам перед возвращением с Игр в РФ в составе российской делегации.

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© ИТАР-ТАСС
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Капризов стал автором победной шайбы в финальном матче Олимпиады против сборной Германии. Столичные армейцы сыграют с «Северсталью» 27 февраля. В российской команде на Играх восемь хоккеистов представляли ЦСКА.

«Думаю, что точно дадут всем отдохнуть. Полетим с хорошими ощущениями домой. Вся команда отметила победу хорошо. Всем большое спасибо за поздравления, было очень приятно», — сказал Капризов.

Регулярный чемпионат КХЛ возобновится 27 февраля.
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25 Февраля, 07:10 Зрители 5075 Финал Gangneung Hockey Centre
Россия 4:3
Овертайм
(1:0, 0:1, 2:2)
Германия
Главные тренеры
Олег Знарок Марко Штурм
Вратари
Кошечкин В. 58:37 (Кошечкин В. 59:04) Аус ден Биркен Д.
1-й период
00:15 Сергей Андронов
Кристиан Эрхофф 11:52
19:59 Вячеслав Войнов (Н. Гусев, К. Капризов)
2-й период
Феликс Шютц (Б. Мацек, П. Хагер) 29:32
Патрик Раймер 29:49
3-й период
53:21 Никита Гусев (К. Капризов, П. Дацюк)
Доминик Кахун (Я. Элиц, Ф. Мауэр) 53:31
Йонас Мюллер (Я. Элиц, Ф. Хердлер) 56:44
57:49 Сергей Калинин
59:04 Никита Гусев (К. Капризов, Арт. Зуб)
Овертайм
Патрик Раймер 69:11
69:40 Кирилл Капризов (Н. Гусев, В. Войнов)
Статистика
4 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Марк Лемелин (США)

Хоккей

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