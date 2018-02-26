Капризов надеется, что ему разрешат пропустить одну игру ЦСКА после победы на ОИ

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Капризов стал автором победной шайбы в финальном матче Олимпиады против сборной Германии. Столичные армейцы сыграют с «Северсталью» 27 февраля. В российской команде на Играх восемь хоккеистов представляли ЦСКА.

«Думаю, что точно дадут всем отдохнуть. Полетим с хорошими ощущениями домой. Вся команда отметила победу хорошо. Всем большое спасибо за поздравления, было очень приятно», — сказал Капризов.

Регулярный чемпионат КХЛ возобновится 27 февраля.