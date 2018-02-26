К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Не следовало ли МОК повести себя строже и дисквалифицировать вообще всех россиян?

— Нет, ведь с отдельными спортсменами нужно всегда поступать по справедливости, — заявил Бах. — А если полностью разорвать контакты и не допустить до соревнований никого, добиться каких-то подвижек будет невозможно.

— Но повторюсь: центральная тема всех новостных сюжетов в этом смысле — так было и в преддверии церемонии открытия, так есть и сейчас, перед церемонией закрытия — это допинг в России, и мы по-прежнему это обсуждаем.

— Да, но тут дело в вас, как мне кажется. Мы наблюдали, как здесь прошли две фантастических спортивных недели, и нам всем не следует допускать, чтобы это дело бросило тень на замечательные выступления канадских, норвежских и немецких спортсменов.

— Но оно так или иначе уже бросило на них тень — ведь подавляющее большинство заголовков посвящено России.

— Я не думаю, что в течение этих двух недель появлялись заголовки исключительно о России. Было и много заголовков о выдающихся спортивных достижениях, и именно это является для Олимпийских игр главным.

— Но все же реальная ситуация разве не в том, что Россия слишком важна для МОК? Почему вы просто не заявили: «Нет, Олимпийские игры можно провести и без вашего участия». Ведь в прошлом уже бывало, что Олимпиады проходили без отдельных стран.

— Но так и было — Олимпийские игры в Пхенчхане прошли без России.

— И тем не менее мы обсуждаем Россию с олимпийскими атлетами из России, мы видели, как стадионы наполнялись российскими флагами и болельщиками, мы говорим о российских фигуристках…

— Гражданин любой страны имеет полное право присутствовать на Олимпиаде и болеть за своих спортсменов.