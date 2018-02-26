Татьяна Акимова: Мы оказались не готовыми к этой Олимпиаде
Татьяна Акимова отметила, что принципы работы в российском биатлоне необходимо корректировать. По ее словам, команда оказалась не готовой к Олимпийским играм в Пхенчхане.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
— Этот сезон показал, что принципы работы нужно, мягко говоря, корректировать, — заявила Акимова «Известиям». — Я уже говорила после
Напомним, Акимова стала одной из четырех российских спортсменов, получивших приглашение на Олимпиаду в Пхенчхан. В спринте она заняла 20-е место, в преследовании — 31-е, в индивидуальной гонке — 15-е, а в
После
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