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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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26 февраля 2018, 6:08 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Татьяна Акимова: Мы оказались не готовыми к этой Олимпиаде

Татьяна Акимова отметила, что принципы работы в российском биатлоне необходимо корректировать. По ее словам, команда оказалась не готовой к Олимпийским играм в Пхенчхане.

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© РИА "Новости"

— Этот сезон показал, что принципы работы нужно, мягко говоря, корректировать, — заявила Акимова «Известиям». — Я уже говорила после масс-старта, что на протяжении последнего года у меня не было контакта с тренерским штабом. Трудно было понять, ради каких целей именно так был построен тренировочный процесс, а объяснять мне никто не хотел. Не знаю, мог ли повлиять на это СБР. Но очевидно, что мы оказались не готовыми к этой Олимпиаде.

Напомним, Акимова стала одной из четырех российских спортсменов, получивших приглашение на Олимпиаду в Пхенчхан. В спринте она заняла 20-е место, в преследовании — 31-е, в индивидуальной гонке — 15-е, а в масс-старте — 30-е.

После масс-старта спортсменка выступила с критикой в адрес тренерского штаба сборной.
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Биатлон

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