Татьяна Акимова: Мы оказались не готовыми к этой Олимпиаде

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— Этот сезон показал, что принципы работы нужно, мягко говоря, корректировать, — заявила Акимова «Известиям». — Я уже говорила после масс-старта, что на протяжении последнего года у меня не было контакта с тренерским штабом. Трудно было понять, ради каких целей именно так был построен тренировочный процесс, а объяснять мне никто не хотел. Не знаю, мог ли повлиять на это СБР. Но очевидно, что мы оказались не готовыми к этой Олимпиаде.

Напомним, Акимова стала одной из четырех российских спортсменов, получивших приглашение на Олимпиаду в Пхенчхан. В спринте она заняла 20-е место, в преследовании — 31-е, в индивидуальной гонке — 15-е, а в масс-старте — 30-е.